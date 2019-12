Anteprima sesta giornata: le sfide imperdibili

L'ultima squadra campione in carica a non superare la fase a gironi è stata il Chelsea nel 2012/13: ora, il Liverpool deve evitare la stessa sorte. Per riuscirci, dovrà evitare la sconfitta contro il Salisburgo, autore di otto gol nelle prime due partite casalinghe e di tre ad Anfield alla seconda giornata. Sarà fondamentale tenere a bada Erling Braut Haaland, a segno in ogni gara del girone. "Il Liverpool è una delle squadre migliori del mondo - ha commentato l'attaccante norvegese -, ma sappiamo di essere forti in casa. Se giochiamo al massimo abbiamo una possibilità".