Frenata Juventus contro il Sassuolo, primato a rischio

Juventus - Sassuolo 2-2 (Bonucci 20', Ronaldo 68' rig; Boga 22', Caputo 47'Dybala)

Frenata per la Juventus: nel lunch-match di domenica, i Bianconeri non vanno oltre il 2-2 casalingo contro il Sassuolo e ora rischiano di subire il sorpasso in vetta alla classifica di Serie A ad opera dell'Inter.

I Bianconeri pagano dazio alle fatiche di UEFA Champions League e sfoderano una prestazione opaca contro un Sassuolo organizzato e volitivo. La sfida sembra mettersi in discesa per i padroni di casa quando Leonardo Bonucci, su invito di Rodrigo Betancur, indovina la traiettoria vincente dal limite dell'area (complice una deviazione) e regala il vantaggio alla Vecchia Signora, ma non c'è nemmeno il tempo di esultare che gli ospiti trovano il pareggio.

Francesco Caputo confeziona un filtrante perfetto per Jeremie Boga e l'ivoriano risponde presente, superando Gianluigi Buffon - schierato titolare da Maurizio Sarri per concedere un turno di riposo a Wojciech Szczęsny - con un perfetto tocco sotto. Il gol subito sembra però non scuotere la formazione di casa, che in avvio di ripresa finsice addirittura sotto.

Il vantaggio del Sassuolo arriva al termine di una serie di errori della retroguardia bianconera: Matthjis de Ligt, dopo aver ricevuto un insidioso pallone da Juan Cuadrado, sbaglia il rinvio e regala il pallone a Caputo, la cui conclusione, non irresistibile, supera un Buffon non esente da colpe.

Costretta a inseguire, la Juve aumenta i giri del motore e sfiora subito il pareggio con Gonzalo Higuaín, poi è Cristiano Ronaldo a superare Stefano Turati, ma il suo gol viene annullato per fuorigioco. Il pari bianconero arriva dal dischetto: Filippo Romagna atterra in area il subentrato Paulo Dybala e CR/ fa centro dagli 11 metri.

Il finale di gara è tutto della Juve, ma il forcing bianconero, un po' per imprecisione, un po' per l'ottima prova di Turati fra i pali del Sassuolo, non porta i frutti sperati e al fischio finale le due squadre si dividono la posta: per gli ospiti è un punto d'oro, mentre la Vecchia Signora rischia di perdere la vetta.