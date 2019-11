Squadra della Settimana Fantasy Football Champions League

La squadra della settimana è formata dai giocatori che hanno totalizzato i punteggi più alti nel Fantasy Football ufficiale della UEFA Champions League di questa settimana, presentato da PlayStation.

La Squadra della Settimana Fantasy Football

Portiere: Mikhail Kerzhakov (Zenit) – 8 punti

Difensore: Serge Aurier (Tottenham) – 11 punti

Difensore: Dejan Lovren (Liverpool) – 12 punti

Difensore: Sven Bender (Bayer Leverkusen) – 13 punti

Centrocampista: Hakim Ziyech (Ajax) – 13 punti

Centrocampista: Corentin Tolisso (Bayern) – 12 punti

Centrocampista: Emil Forsberg (Leipzig) – 13 punti

Centrocampista: Enock Mwepu (Salzburg) – 11 punti

Attaccante: Lionel Messi (Barcelona) – 11 punti

Attaccante: Robert Lewandowski (Bayern) – 18 punti

Attaccante: Romelu Lukaku (Inter) – 12 punti

I seguenti criteri sono usati per separare due o più giocatori con lo stesso punteggio nella giornata in questione: I) meno minuti giocati in quella giornata; II) punti totali; III) valore più basso.