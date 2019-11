Harry Kane è il più veloce a segnare 20 gol

Grazie alla doppietta di martedì contro l'Olympiacos, Harry Kane è diventato il giocatore più veloce a raggiungere i 20 gol nell'era della UEFA Champions League. Il nazionale inglese ha impegato appena 24 partite.

L'attaccante è andato a segno al 50' e al 77' con il Tottenham, superando il record di 20 gol in 26 partite stabilito da Alessandro Del Piero il 15 aprile 1988 contro il Monaco. L'unico giocatore dell'attuale fase gironi ad aver compiuto un'impresa simile è Karim Benzema, che è arrivato a quota 20 dopo 34 partite il 27 settembre 2011 (Real Madrid-Ajax).

Robert Lewandowski, che con i quattro gol di ieri sera contro il Crvena zvezda è arrivato a 70 marcature in UEFA Champions League, ha impiegato 36 partite per totalizzare 20 gol. Ben più lontani sono Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che per raggiungere la stessa cifra hanno impiegato rispettivamente 40 e 56 partite.

Kane, 26 anni, è attualmente quinto nella classifica dei cannonieri inglesi in UEFA Champions League dietro Wayne Rooney (34), Steven Gerrard (30), Paul Scholes (25) e Frank Lampard (23).