Slavia - Inter: probabili formazioni, ultime notizie

In caso di sconfitta a Praga, l'Inter non potrà più qualificarsi

Lo Slavia deve vincere a tutti i costi per continuare a sperare

La sfida della Giornata 1 a San Siro si concluse 1-1

L'Inter ha vinto solo due delle ultime 14 gare esterne giocate in Europa

Prossimi impegni (10 dicembre): Dortmund - Slavia Praga (21.00), Inter - Barcellona (21.00)

Probabili formazioni

Slavia: Kolář; Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil; Souček, Traoré, Ševčík, Stanciu, Olayinka; Tecl

Indisponibili: Hovorka (ginocchio)

In dubbio: Masopust (gamba), Souček (malattia)

Inter: Handanovič; Godín, De Vrij, Škriniar; Candreva, Gagliardini, Brozović, Vecino, Biraghi; Lautaro Martínez, Lukaku

Indisponibili: Barella (ginocchio), Politano (caviglia), Sánchez (caviglia)

In dubbio: Sensi (coscia), Asamoah (ginocchio)

Jindřich Trpišovský, allenatore Slavia

Conferenza stampa in programma alle 17.45

Antonio Conte, allenatore Inter

Conferenza stampa in programma alle 18.30

Lo sapevi?

In cinque precedenti contro formazioni ceche (in casa e in trasferta), l'Inter ha collezionato V2, P2, S1. In trasferta, i Nerazzurri hanno battuto 1-0 il Dukla Praha al terzo turno di Coppa UEFA 1986/87, ma sono stati sconfitti 3-1 dallo Sparta Praga nella fase a gironi di UEFA Europa League 2016/17. Per ulteriori statistiche, visita la nostra pagina dedicata alla storia della partita.