Champions League: probabili formazioni e ultime notizie

MARTEDÌ

GRUPPO A

Real Madrid - Paris

Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modrić; Rodrygo, Hazard, Benzema

Indisponibili: Rodríguez (ginocchio), Vázquez (dito), Asensio (ginocchio)

Paris: Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Gueye; Di María, Icardi, Mbappé

Indisponibili: Choupo-Moting (schiena), Herrera (coscia), Kehrer (forma fisica), Kurzawa (non specificato)

In dubbio: Verratti (ginocchio)

Galatasaray - Club Brugge (18:55 CET)

Galatasaray: Muslera; Mariano, Donk, Marcão, Nagatomo; Feghouli, Bayram, Lemina, Seri, Belhanda; Büyük

Indisponibili: Akgün (squalificato), Nzonzi (squalificato), Falcao (tendine d'Achille), Andone (ginocchio), Luyindama (ginocchio), Özbayraklı (muscolare)

Club Brugge: Mignolet; Sobol, Deli, Mechele, Mata; Vanaken, Rits, Schrijvers; Diatta, Bonaventure, Okereke

Indisponibili: Vormer (squalificato), Mitrović (caviglia)

GRUPPO B



Tottenham v Olympiacos

Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Sánchez, Alderweireld, Rose; Sissoko, Ndombélé, Moura, Alli; Son, Kane

Indisponibili: Davies (muscolare), Lloris (braccio), Vorm (polpaccio), Lamela (bicipite femorale)

In dubbio: Ndombélé (inguine), Vertonghen (coscia)

Olympiacos: José Sá; Elabdellaoui, Rúben Semedo, Meriah, Tsimikas; Guilherme, Bouchalakis, Camara, Podence, Masouras; Guerrero

Indisponibili: Belić (squalificato), Yunus (squalificato) Cissé (infezione)

Crvena zvezda - Bayern

Crvena zvezda: Borjan; Gobeljić, Milunović, Degenek, Rodić; Cañas, Jovančić, Mateo García, Marin,Van la Parra, Tomané

Indisponibili: Boakye (polpaccio), Vukanović (infortunato)

In dubbio: Gobeljić (polpaccio)



Bayern: Neuer; Pavard, Martínez, Boateng, Alaba; Kimmich, Goretzka, Müller; Coman, Perišić, Lewandowski

Indisponibili: Arp (polso), Hernández (caviglia), Süle (ginocchio)

GRUPPO C



Manchester City - Shakhtar

City: Ederson; Walker, Stones, Fernandinho, Angeliño; Gündoğan, De Bruyne, B. Silva; Mahrez, Sterling, Jesus

Indisponibili: Bravo (squalificato), Sané (ginocchio), Laporte (ginocchio), Zinchenko (ginocchio)

In dubbio: Agüero (muscolare), David Silva (muscolare), Rodrigo (bicipite femorale)

Shakhtar: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick, Kovalenko; Tete, Júnior Moraes, Taison

Indisponibili: Marlos (squalificato)

In dubbio: Solomon (bicipite femorale), Konoplyanka (adduttore)

Atalanta - Dinamo Zagreb

Atalanta: Gollini; Tolói, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gómez, Pašalić, Iličić

In dubbio: Zapata (adduttore)

Dinamo: Livaković; Stojanovič, Théophile-Catherine, Dilaver, Perić, Leovac; Ivanušec, Ademi, Olmo; Oršić, Petković

Indisponibili: Moro (squalificato), Andrić (caviglia), Kulenović (metatarso), Lešković (caviglia)

In dubbio: Ademi (caviglia), Gojak (caviglia)

GROUP D

Juventus - Atlético

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, Demiral, De Sciglio; Khedira, Pjanić, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo

Indisponibili: Douglas Costa (coscia)

In dubbio: De Ligt (spalla), Bernardeschi (torace), Alex Sandro (coscia), Rabiot (coscia)

Atlético: Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Lodi; Félix, Saúl Ñíguez, Partey, Koke; Morata, Correa

Indisponibili: Savić (bicipite femorale), Costa (ernia), Vrsaljko (ginocchio), Giménez (coscia)

Lokomotiv Moskva - Leverkusen (18:55 CET)

Lokomotiv: Guilherme; Ignatyev, Höwedes, Ćorluka, Rybus; Murilo, Krychowiak, Barinov; Al. Miranchuk, Éder, An. Miranchuk

Indisponibili: João Mário (dito), Djordjević (ginocchio)

In dubbio: Ćorluka (caviglia), Ignatyev (non specificato), Smolov (bicipite femorale)

Leverkusen: Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Aránguiz, Demirbay, Bellarabi, Volland, Diaby; Alario

Indisponibili: Amiri (squalificato), Havertz (coscia), Pohjanpalo (caviglia), Sinkgraven (coscia), Weiser (caviglia)

MERCOLEDÌ

GRUPPO E

Liverpool - Napoli

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

Indisponibili: Clyne (ginocchio), Matip (ginocchio), Shaqiri (polpaccio)

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejón, Allan, Elmas, Fabián Ruiz; Lozano, Mertens

Indisponibili: Costanzo (squalificato), Malcuit (ginocchio), Milik (addome), Insigne (gomito)

Genk v Salzburg

Genk: Coucke; Cuesta, Dewaest, Lucumi, De Norre; Mæhle, Heynen, Berge, Hrošovský; Ito, Samatta

Indisponibile: Uronen (caviglia)

Salzburg: Coronel; Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer; Junuzović, Mwepu, Minamino, Szoboszlai; Daka, Hwang

Indisponibili: Stankovic (coscia), Walke (piede), Bernede (stinco), Farkas (forma), Koita (addominale)

In dubbio: Haaland (ginocchio)

GRUPPO F

Barcellona - Dortmund

Barcelona: Stegen, Roberto, Lenglet, Umtiti, Junior: De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Suárez, Dembélé

Indisponibili: Piqué (squalificato), Alba (bicipite femorale), Piqué (squalificato) Semedo (polpaccio)

Dortmund: Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Sancho, Reus, Brandt, Hazard; Götze

Indisponibile: Delaney (caviglia)

In dubbio: Alcácer (ginocchio)

Slavia Praha - Inter

Slavia: Kolář; Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil; Souček, Traoré, Ševčík, Stanciu, Olayinka; Tecl

Indisponibile: Hovorka (ginocchio)

In dubbio: Masopust (gamba), Souček (malattia)

Inter: Handanovič; Godín, De Vrij, Škriniar; Candreva, Gagliardini, Brozović, Vecino, Biraghi; Lautaro Martínez, Lukaku

Indisponibili: Barella (ginocchio), Politano (caviglia), Sánchez (caviglia)

In dubbio: Sensi (coscia), Asamoah (ginocchio)

GRUPPO G

Zenit - Lyon (18:55 CET)

Zenit: Kerzhakov; Karavaev, Ivanović, Rakits’kyy, Douglas Santos; Kuzyaev, Ozdoev, Barrios, Driussi; Dzyuba, Azmoun

Indisponibili: Malcom (coscia), Mammana (ginocchio), Lunev (non specificato)

In dubbio: Zhirkov (non specificato), Shatov (non specificato)

Lyon: Lopes; Dubois, Andersen, Denayer, Koné; Tousart, Thiago Mendes, Traoré, Reine-Adélaïde, Terrier; Dembélé

Indisponibile: Aouar (bicipite femorale)

In dubbio: Depay (coscia)

Leipzig - Benfica

Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Ampadu, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Demme, Sabitzer, Forsberg; Werner, Poulsen

Indisponibili: Adams (adduttore), Kampl (piede), Konaté (anca), Orabn (ginocchio), Wolf (caviglia)

In dubbio: Mukiele (coscia), Upamecano (caviglia)

Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Ferro, Rúben Dias, Grimaldo; Florentino, Gabriel, Pizzi, Cervi; Chiquinho, Vinícius

Indisponibili: Ferreira (squalificato), Brito (squalificato), Rafa Silva (adduttore), Seferović (polpaccio)

GRUPPO H

Valencia - Chelsea (18:55 CET)

Valencia: Cillessen; Wass, Garay, Gabriel, Jaume Costa; Soler, Parejo, Coquelin, Ferran; Maxi, Rodrigo

Indisponibili: Kondogbia (bicipite femorale), Guedes (caviglia), Cheryshev (coscia), Diakhaby (polpaccio), Piccini (ginocchio)

In dubbio: Garay (schiena)

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Emerson, Tomori, Zouma; Kovačić, Jorginho, Kanté; Willian, Abraham, Pulišić.

Indisponibili: Hudson-Odoi (bicipite femorale), Rüdiger (bacino), Loftus-Cheek (tendine d'Achille)

In dubbio: Barkley (caviglia)

LOSC Lille - Ajax

LOSC: Maignan; Djaló, Fonte, Gabriel; Çelik, André, Soumaré, Mandava; Yazıcı, Ikoné; Osimhen

Indisponibile: Weah (coscia)

In dubbio: Soumaoro (muscolare), Bamba (malattia)

Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Van de Beek, Ziyech, Álvarez; Labyad, Tadić, Promes

Indisponibili: Blind (squalificato), Veltman (squalificato), Neres (ginocchio)

In dubbio: Mazraoui (caviglia)