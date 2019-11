Atalanta - Dinamo Zagreb: probabili formazioni, ultime notizie

Per avere ancora una chance di qualificazione, l'Atalanta dovrà vincere, così come la Dinamo Zagabria.

Sia per i padroni di casa che per gli ospiti, una sconfitta o un successo dello Shakhtar Donetsk nell'altra sfida del girone significherebbe l'eliminazione

L'Atalanta ha incassato una sconfitta 4-0 in Croazia alla Giornata 1

La Dea è ancora alla ricerca del suo primo successo assoluto in UEFA Champions League

Prossimi impegni (11 dicembre): Shakhtar Donetsk - Atalanta (18.55); Dinamo Zagreb - Manchester City (21.00)

Probabili formazioni

Atalanta: Gollini; Tolói, Djimsiti, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gómez, Pašalić; Iličić

In dubbio: Zapata (adduttori)

Dinamo: Livaković; Stojanovič, Théophile-Catherine, Dilaver, Perić, Leovac; Moro, Ademi, Olmo; Oršić, Petković

Indisponibili: Andrić (caviglia), Kulenović (metatarso), Lešković (caviglia)

In dubbio: Ademi (caviglia), Gojak (caviglia)

Gian Piero Gasperini, allenatore Atalanta

Concerenza stampa in programma alle 19.15.

Nenad Bjelica, allenatore Dinamo Zagreb

Conferenza stampa in programma alle 18.30.

Lo sapevi?

L'Atalanta ha ottenuto il primo punto alla quarta giornata, pareggiando in casa contro il Manchester City. La formazione nerazzurra non potrà arrivare fra le prime due se non batte la Dinamo, oppure se lo Shaktar vince sul campo del City. Per ulteriori statistiche visita la nostra pagina dedicata alla storia della partita.