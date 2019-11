Liverpool - Napoli: storia della partita

Capolista nel Gruppo E, il Liverpool conclude nuovamente le gare casalinghe del girone contro il Napoli, ancora imbattuto e staccato di un solo punto.

• Con i gol nel finale di Dries Mertens (82' rig.) e Fernando Llorente (90'+2), il Napoli ha battuto 2-0 i campioni in carica alla prima giornata. Il Liverpool, però, ha vinto le tre partite consecutive ed è salito a nove punti, staccando i partenopei di una lunghezza. Il Salisburgo è terzo a quattro punti e il Genk (già eliminato) a uno.

• Dunque, il Liverpool si qualificherà con una vittoria sul Napoli, oppure se il Salisburgo non batte il Genk, e sarà matematicamente primo in caso di successo. Il Napoli passerà il turno se vince ad Anfield o se il Salisburgo non batte il Genk.

Precedenti

• Nella passata fase a gironi, le due squadre hanno vinto 1-0 in casa. Nella seconda giornata, Lorenzo Insigne ha segnato il gol della vittoria al 90' al San Paolo mentre alla sesta è stato Mohamed Salah a segnare al 34' ad Anfield l'1-0 finale che ha qualificato la squadra di Jürgen Klopp agli ottavi a spese della formazione italiana che si sarebbe invece qualificata senza la parata sul finale di Alisson su una conclusione ravvicinata di Arkadiusz Milik.

• I due club si sono incrociati anche nella fase a gironi 2010/11 di UEFA Europa League. Dopo uno 0-0 a Napoli, Ezequiel Lavezzi ha portato gli azzurri in vantaggio nel primo tempo ad Anfield, ma la tripletta di Steven Gerrard negli ultimi 15 minuti ha assicurato i tre punti al Liverpool. I Reds hanno poi vinto il girone davanti al Napoli. Mentre i partenopei sono usciti ai sedicesimi, il Liverpool ha perso agli ottavi.

Highlights: Liverpool - Genk 2-1

Forma

Liverpool

• Successivamente alla sconfitta contro il Napoli, il Liverpool ha battuto il Salisburgo ad Anfield per 4-3 dopo essere andato sul 3-0. Quindi, ha vinto in trasferta (4-1) e in casa (2-1) contro il Genk, con tre gol di Alex Oxlade-Chamberlain.

• La squadra di Jurgen Klopp ha perso tutte e tre le trasferte della passata fase a gironi ma è stata salvata dalle tre vittorie di Anfield che hanno permesso agli inglesi di avere la meglio sul Napoli per la differenza reti. Nel ritorno degli ottavi i Reds hanno battuto il Bayern München per 3-1 in trasferta dopo lo 0-0 dell'andata, e poi ai quarti hanno travolto il Porto per 6-1 tra andata e ritorno (2-0 c, 4-1 t). L'avventura europea sembrava al capolinea dopo la sconfitta per 3-0 in casa del Barcellona nell'andata della semifinale ma le doppietta di Georginio Wijnaldum e Divock Origi hanno ribaltato il discorso qualificazione in favore dei Reds che nella finale di Madrid si sono imposti per 2-0 sul Tottenham grazie a Salah e Origi, vincendo così la loro sesta Coppa dei Campioni.

Highlights: Liverpool - Salzburg 4-3

• Il Liverpool aveva vinto cinque gare casalinghe consecutive di UEFA Champions League, battendo Paris Saint-Germain (3-2), Crvena zvezda (4-0) e Napoli (1-0) nella fase gironi della scorsa edizione, mentre all'andata degli ottavi ha pareggiato 0-0 contro il Bayern. Da allora ha vinto quattro partite ad Anfield, rimanendo imbattuto in 24 gare casalinghe europee (V18 P6) dopo la sconfitta per 3-0 contro il Real Madrid del 22 ottobre 2014. Nel 4-3 sul Salisburgo, i Reds hanno subito gol per la prima volta dopo sei incontri di UEFA Champions League.

• I Reds hanno vinto le ultime sette partite casalinghe della fase gironi di UEFA Champions League, segnando 24 gol.

• Il bilancio del Liverpool in casa contro le squadre italiane è V8 P4; nonostante due sconfitte nelle ultime cinque partite, ha vinto le ultime due.



• Secondo classificato in Premier League nel 2018/19 ad appena un punto dai campioni del Manchester City, il Liverpool è alla fase a gironi di UEFA Champions League per la 12esima volta e non è riuscito a qualificarsi agli ottavi in tre sole occasioni.

• Il Liverpool ha già vinto un trofeo europeo in questa stagione avendo battuto il Chelsea a Istanbul in Supercoppa UEFA per 5-4 ai calci di rigore dopo il 2-2 finale.

Highlights: Salzburg - Napoli 2-3

Napoli

• Dopo lo 0-0 in casa del Genk alla seconda giornata, il Napoli ha interrotto una striscia di otto trasferte senza vittorie in UEFA Champions League dalla fase a gironi alla finale (P3 S5) battendo il Salisburgo per 3-2 alla terza giornata. Alla quarta, la formazione austriaca ha pareggiato 1-1 in Italia.

• Secondo classificato in Serie A per la seconda stagione consecutiva, il Napoli partecipa alla fase a gironi per la sesta volta, sempre nelle ultime nove stagioni. Nel 2011/12 e nel 2016/17 ha raggiunto gli ottavi, mentre nelle altre tre partecipazioni è arrivato terzo nel girone.

• Il Napoli ha vinto solo sei delle ultime 18 gare di UEFA Champions League dalla fase gironi alla finale (P5 S7): tutte le vittorie, tranne quella alla terza giornata contro il Salisburgo, sono arrivate al San Paolo.

Highlights: Napoli - Salzburg 1-1

• Dopo il terzo posto nella fase a gironi dietro Paris Saint-Germain e Liverpool, in UEFA Europa League il Napoli ha vinto senza troppe difficoltà i sedicesimi con lo Zurigo (5-1 complessivo), sconfitto il Salisburgo ai quarti (4-3 complessivo) ma è stato eliminato per la seconda volta nella stagione da un club inglese - l'Arsenal - che si è imposto nei quarti per 2-0 in Inghilterra e 1-0 in Italia.

• La vittoria contro il Salisburgo in questa edizione e quella contro lo Zurigo nel 2018/19 sono gli unici successi del Napoli nelle ultime otto trasferte europee (P3 S3).

• Il Napoli non ha mai vinto in Inghilterra: il bilancio in casa delle squadre di Premier League è P2 S4.

Curiosità e incroci

• Ancelotti ha allenato il Chelsea dal 2009 al 2011, vincendo Premier League e FA Cup nel 2010.

2018/19 highlights: Liverpool - Napoli 1-0

• Il Borussia Dortmund di Klopp ha perso 2-1 a Napoli nella prima giornata della UEFA Champions League 2013/14; il club tedesco ha poi vinto il ritorno per 3-1 e si è qualificato agli ottavi insieme all'Arsenal mentre il Napoli è arrivato terzo nonostante avesse conquistato 12 punti come le altre due squadre.

• Salah ha giocato in Serie A con Fiorentina (2015) e Roma (2015–17), ed è andato in gol coi Giallorossi in una vittoria per 3-1 al San Paolo dell'ottobre 2016.

• Hanno giocato in Italia:

Alisson Becker (Roma 2016–18)

Xherdan Shaqiri (Inter 2015)

• Hanno giocato in Inghilterra:

David Ospina (Arsenal 2014–18)

Fernando Llorente (Swansea 2016/17, Tottenham 2017–19)

Guarda la tripletta di Gerrard contro il Napoli nel 2010

• Da giocatore degli Spurs, Llorente è entrato all'81' nella finale persa contro il Liverpool, e nei quarti ha segnato il gol decisivo contro il Manchester City.

• Hanno giocato insieme:

Kostas Manolas e Mohamed Salah (Roma 2015–17)

Kostas Manolas e Alisson Becker (2016–18)

Kalidou Koulibaly e Sadio Mané (Metz 2011/12)

Dries Mertens e Georginio Wijnaldum (PSV Eindhoven 2011–13)

José Callejón e Fabinho (Real Madrid 2012/13)

• Compagni in nazionale:

Dries Mertens e Divock Origi (Belgio)

Kalidou Koulibaly e Sadio Mané (Senegal)

Le ultime

Liverpool

• Sadio Mané ha collezionato la sua presenza numero 50 in competizioni UEFA alla quarta giornata.

• Il Liverpool ha vinto 11 delle 12 gare giocate in Premier League in questa stagione, ad eccezione del pareggio per 1-1 in casa del Manchester United il 20 ottobre. Questa gara ha messo fine alla striscia di 17 vittorie consecutive in campionato, una in meno del record appartenente al Manchester City.

• Il 10 novembre, i gol di Fabinho, Mohamed Salah e Mané sono valsi la vittoria per 3-1 contro i campioni in carica del Manchester City ad Anfield.

• Il Liverpool è imbattuto da 29 partite di campionato (V24 P5), dalla sconfitta per 2-1 in casa del City il 3 gennaio.*

• Salah ha segnato cinque gol nelle sue ultime sette partite in tutte le competizioni.*

• Il 30 ottobre, il Liverpool ha raggiunto i quarti di finale della Coppa di Lega inglese con la vittoria per 5-4 ai rigori contro l'Arsenal dopo il pareggio per 5-5 ad Anfield; questa è stata la seconda volta in 66 anni in cui i Reds hanno subito cinque gol in una partita ad Anfield, oltre alla vittoria dell'Arsenal per 6-3 nella Coppa di Lega nel gennaio 2007.

• Il Liverpool sfiderà in trasferta l'Aston Villa nei quarti di finale della Coppa di Lega il 17 dicembre.

• L'acquisto estivo Harvey Elliott ha fatto il suo debutto con il Liverpool nella vittoria per 2-0 contro l'MK Dons nel terzo turno della Coppa di Lega il 25 settembre; a 16 anni e 174 giorni, è stato il calciatore più giovane a giocare titolare in una partita del Liverpool.

• I Reds hanno iniziato la stagione con una sconfitta per 5-4 ai rigori con i campioni inglesi del Manchester City dopo l'1-1 nella FA Community Shield a Wembley il 4 agosto.

• Il Liverpool ha avuto la meglio ai rigori contro il Chelsea nella Supercoppa UEFA il 14 agosto, prevalendo 5-4 dopo il pareggio per 2-2 a Istanbul.

• Georginio Wijnaldum ha segnato una tripletta nell'ultima gara dell'Olanda nelle qualificazioni a UEFA EURO 2020 finita con una vittoria per 5-0 contro l'Estonia il 19 novembre; Virgil van Dijk era il capitano della squadra che si è assicurata un posto alla fase finale con un pareggio per 0-0 contro la Repubblica d'Irlanda il 16 novembre.

• Alex Oxlade-Chamberlain ha segnato nel successo per 7-0 contro il Montenegro con cui l'Inghilterra ha conquistato un posto a UEFA EURO 2020 il 14 novembre, e ha fornito un assist nel successo per 4-0 in Kosovo tre giorni dopo. Trent Alexander-Arnold ha giocato in entrambe le partite, mentre Joe Gomez è entrato dalla panchina contro il Montenegro.

• Naby Keïta ha segnato nel pareggio per 2-2 della Guinea contro il Mali nella CAF Africa Cup of Nations il 14 novembre.

• Salah è stato sostuito nella partita contro il Manchester City per un infortunio alla caviglia.

• Joël Matip, che ha firmato un nuovo "contratto a lungo termine" il 18 ottobre, ha giocato una sola partita dal 28 settembre per un infortunio al ginocchio.*

• Xherdan Shaqiri non gioca dalla prima giornata a causa di un problema al polpaccio.

• Andrew Robertson ha saltato le recenti gare con la Scozia per un problema alla caviglia; Gomez non ha preso parte al successo dell'Inghilterra in Kosovo per un problema al ginocchio.*

• Virgil van Dijk è stato nominato UEFA Men's Player of the Year 2018/19 a Montecarlo il 29 agosto; l'olandese è stato anche premiato come Difensore della Stagione, con Alisson Becker che ha ricevuto il premio di miglior portiere.

Napoli

• Con i due gol segnati al Salzburg alla terza giornata, Dries Mertens è salito a quota 116 reti segnate con il Napoli, una in più di Diego Maradona nella classifica di tutti i tempi del club e cinque in meno del detentore del record Marek Hamšík.*

• Il Napoli non vince da cinque partite in tutte le competizioni (P4 S1).*

• I Partenopei non vincono in Serie A dal successo per 2-0 contro il Verona del 19 ottobre; il loro bilancio da allora è P3 S1.*

• Arkadiusz Milik ha segnato cinque degli ultimi sei gol del Napoli in Serie A.*

• Lorenzo Insigne ha segnato nel successo per 3-0 dell'Italia nelle qualificazioni a UEFA EURO 2020 in Bosnia-Erzegovina il 15 novembre.

• Il portiere del Napoli Alex Meret ha debuttato con l'Italia nella vittoria per 9-1 degli Azzurri contro l'Armenia il 18 novembre, subendo gol due minuti dopo essere entrato dalla panchina al 77'.

• Kévin Malcuit si è operato al legamento crociato anteriore del ginocchio destro e dovrebbe rimanere indisponibile per sei mesi.

• Faouzi Ghoulam non gioca dal 6 ottobre per un problema alla coscia.*

• Allan non gioca dal pareggio per 2-2 contro l'Atalanta del 30 ottobre per un infortunio al ginocchio.*

• Kostas Manolas è rimasto fuori dal 19 ottobre al 2 novembre per una frattura alla costola, e da allora non ha più giocato a causa di una ricaduta dell'infortunio. *

• Milik ha saltato le recenti gare della Polonia per un infortunio agli addominali.*

*Subject to weekend updates