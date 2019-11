Quinta giornata di Champions League: tutte le sfide imperdibili

Squadra costruita a immagine e somiglianza di Diego Simeone, l'Atlético non concede mai niente, ed è per questo che la sconfitta per 2-1 contro il Leverkusen alla quarta giornata è stata una vera sorpresa. Il centrocampista Saúl ha ammesso: "È una squadra forte fisicamente". Che il nemico dichiarato Cristiano Ronaldo giochi o meno, l'Atlético cercherà di rimediare contro la Juventus (già qualificata), senza dimenticare la sconfitta per 3-0 a Torino della scorsa stagione. Con un pareggio, i colchoneros andrebbero matematicamente gli ottavi, ma una vittoria varrebbe molto più di tre punti sotto il profilo psicologico.