La classifica marcatori di Champions League: Haaland savanti a tutti

UEFA.com passa in rassegna i migliori marcatori della UEFA Champions League di questa stagione; se i giocatori sono a pari merito, quello con il maggior numero di assist ha la precedenza.

L'articolo verrà aggiornato al termine di ogni giornata di gara.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda la tripletta di Haaland all'esordio nella fase a gironi

Erling Braut Haaland (Salisburgo): 7 gol

Il 19enne ha iniziato in maniera straordinaria la sua prima stagione col Salisburgo segnando sette gol (di cui due dal dischetto) in 271 minuti giocati: una media di un gol ogni 38 minuti e 42 secondi.

Robert Lewandowski (Bayern): 6 gol

Come Haaland, il nazionale polacco in questa stagione è andato in gol in ogni giornata della fase a gironi, con le reti segnate tutte su azione nei 360 minuti complessivi giocati. Con 59 gol in totale, Lewandowski è al quinto posto della classifica generale dei migliori marcatori di Champions League.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda la tripletta di Sterling contro l'Atalanta

Raheem Sterling (Man. City): 5 gol

Con due assist e cinque reti in 304 minuti giocati, Sterling ha messo lo zampino in sette gol. Ha segnato la sua prima tripletta in UEFA Champions League nerlla sfida della terza giornata contro l'Atalanta.

Heung-Min Son (Tottenham): 5 gol

L'attaccante coreano ha realizzato cinque reti nelle ultime tre partite di UEFA Champions League, e fatto un assist nei 250 minuti complessivi di gioco.

Mislav Oršić (Dinamo Zagreb): 4 gol

La tripletta del 26enne contro l'Atalanta nella prima giornata ha contribuito a interrompere la striscia di 11 sconfitte consecutive della Dinamo nella fase a gironi. I suoi quattro gol e un assist sono stati realizzati in 305 minuti di gioco.

Mauro Icardi (Paris): 4 gol

In prestito dall'Inter, l'argentino ha segnato quattro gol nelle ultime tre partite ma in questa stagione non è mai rimasto in campo per tutti i 90 minuti: 258 in totale.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda il poker rifilato da Gnabry al Tottenham in trasferta

Serge Gnabry (Bayern): 4 gol

L'esterno tedesco ha giocato 292 minuti sino a ora ma i suoi quattro gol sono stati messi a segno tutti nel secondo tempo della vittoria per 7-2 in casa del Tottenham alla seconda giornata.

Memphis Depay (Lyon): 4 gol

Come Haaland e Lewandowski, Depay ha segnato in tutte le giornate della fase a gironi (304 minuti giocati). Con le reti segnate nelle ultime due partite dell'Olanda, Depay va adesso in gol da sei gare UEFA consecutive.

Harry Kane (Tottenham): 4 gol

La stagione europea degli Spurs ha vissuto alti e bassi ma il capitano Kane ha sempre segnato negli ultimi 360 minuti giocati: due dal dischetto e due su azione contro il Crvena zvezda.

Achraf Hakimi (Dortmund): 4 gol

Il marocchino ha segnato una doppietta allo Slavia Praha e una all'Inter che gli è valso un 9 in pagella nella Gazzetta dello Sport – un voto che il quotidiano italiano non assegna facilmente.