L'Inter vola in testa, il Napoli pareggia

Inter-Verona 2-1 (Vecino 65', Barella 83'; Verre 19' su rig.)

L'Inter batte in rimonta il Verona e torna per il momento al comando della Serie A. A San Siro, nell'anticipo della dodicesima giornata, i Nerazzurri vanno all'intervallo sotto di un gol, realizzato da Valerio Verre su calcio di rigore. Ma nella ripresa il colpo di testa di Matías Vecino e un super gol di Nicolò Barella regalano il successo alla squadra di Antonio Conte, ora a +2 sulla Juventus.

In apertura di partita Marco Silvestri, portiere degli Scaligeri, alza in corner la punizione battuta da Cristiano Biraghi, mentre dalla parte opposta Samir Handanović è sicuro sul tentativo di Eddie Salcedo, in prestito proprio dall’Inter. Lautaro Martínez manda fuori di testa sul cross ancora di Biraghi, poi la squadra di Ivan Jurić sblocca il risultato.

Mattia Zaccagni, lanciato da Darko Lazović, salta Handanović e il portiere lo stende: per l’arbitro è rigore, che Verre trasforma con un tiro di potenza centrale. I Nerazzurri di Conte reagiscono Romelu Lukaku impegna il portiere avversario con una deviazione volante, poi l’attaccante belga ex Manchester United manda di poco a lato in diagonale.

Ci prova anche Marcelo Brozović, ma il croato “scheggia” l’incrocio con una bellissima conclusione a giro. Prima dell’intervallo Silvestri, in collaborazione con un suo difensore, riesce incredibilmente a salvare sulla linea sul tentativo di Vecino. Nella ripresa, dopo una ventina di minuti, l’Inter riesce a pareggiare.

Cross dalla destra di Valentino Lazaro e perfetto inserimento di Vecino, che di testa fa esplodere San Siro. Il 20enne difensore Alessandro Bastoni esalta ancora una volta i riflessi di Silvestri, poi Lukaku si divora l’occasione del possibile 2-1. Ma il gol-vittoria, il primo con la maglia dell’Inter, lo trova Barella, con un destro a giro da favola che pesca praticamente l’incrocio.

L’Inter fa festa grande, quella contro il Verona è una vittoria davvero importantissima.



Napoli-Genoa 0-0

Sale a quattro partite il digiuno di vittorie in campionato del Napoli. Al San Paolo, nell’anticipo serale della dodicesima giornata, la squadra di Carlo Ancelotti deve accontentarsi dello 0-0 contro un ottimo Genoa, risultato che la fa restare al settimo posto in classifica.

La prima chance - dopo un gol annullato per fuorigioco a Lorenzo Insigne - è per Kalidou Koulibaly, che non riesce a deviare verso la porta di Andrei Radu il tiro al volo di Dries Mertens. Il portiere romeno si oppone invece con difficoltà al tentativo dalla distanza di Piotr Zieliński, poi la squadra di Thiago Motta ha una grande chance: Kevin Agudelo ha uno spunto irresistibile e serve un assist d’oro all’ex Goran Pandev, che da posizione favorevole “spara” alto.

Insigne regala un grande assist a José Callejón, ma lo spagnolo è anticipato in extremis dal croato Marko Pajač. Poi è ancora Pandev a mettere i brividi a David Ospina e a tutto il San Paolo, mentre un Radu sempre attentissimo para ancora molto bene su Mertens.

Elseid Hysaj salva su Andrea Pinamonti, ancora più incredibile è l’intervento di Koulibaly che nega un gol già fatto al Genoa e per la precisione di nuovo a Pinamonti, smarcato da una super giocata di Agudelo. L’ultima opportunità ce l’ha Elif Elmas, di testa, ma Radu è semplicemente monumentale. La sfida finisce 0-0, il Napoli esce tra i fischi del San Paolo.



