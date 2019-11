Manchester City - Atalanta: la vigilia

L'Atalanta va a caccia dei primi punti nel Gruppo C

La Dea è stata sconfitta 5-1 alla Giornata 3 a Manchester nonostante il vantaggio iniziale

Un successo garantirebbe al City l'approdo agli ottavi di finale

La squadra di Josep Guardiola ha vinto 11 delle ultime 18 gare europee disputate

Prossimi impegni (26 novembre, 21.00): Atalanta - Dinamo Zagabria; Manchester City - Shakhtar Donetsk

Probabili formazioni

Atalanta: Gollini; Palomino, Kjær, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gómez, Iličić; Muriel

Indisponibili: Zapata (adduttore)

City: Ederson; Walker, Stones, Mendy, Cancelo; De Bruyne, Gündoğan, Fernandinho; Mahrez, Sterling, Jesus

Indisponibili: Foden (squalificato), Sané (ginocchio), David Silva (problema muscolare), Laporte (ginocchio), Rodrigo (bicipite femorale), Zinchenko (ginocchio)

Gian Piero Gasperini, allenatore Atalanta

Domani mi aspetto una bella partita contro un avversario di grande valore.

E' una gara importante per capire a che punto siamo e in cui è importante fare risultato, con un punto siamo ancora dentro. L'unico rammarico che possiamo avere è la partita contro lo Shakhtar. Per il resto, è stata un'esperienza che ci siamo portati anche in campionato. Adesso però ci siano altre tre partite, a partire da domani".

Josep Guardiola, allenatore Manchester City

Ci aspetta una grande settimana. Domani siamo a San Siro contro l'Atalanta e possiamo qualificarci, nel fine settimana affronteremo il Liverpool. Domani cercheremo di vincere, di fare la miglior performance, poi vedremo. Se non è possibile qualificarci domani, sarà la prossima partita.

Lo sapevi?

È la quinta volta che il City viene sorteggiato nel girone insieme a una squadra italiana. L'ultimo precedente risale al 2017/18, quando ha battuto il Napoli in casa (2-1) e in trasferta (4-2). Scopri tutte le statistiche e curiosità nella nostra storia della partita.