Tutti i capocannonieri della Serie A

Campioni leggendari hanno scritto la storia del campionato italiano, e coloro i quali sono riusciti a scrivere il loro nome nell'albo d'oro dei capocannonieri sono entrati di diritto nel mito della Serie A. UEFA.com vi propone tutti i migliori marcatori nella storia del torneo a partire dall'intrioduzione del girone unico.

Il primo dei campionati a girone unico fu il 1929/30, e a segnare più di tutti in quella stagione fu Giuseppe Meazza, capace di realizzare 31 reti. L'ultimo in ordine di tempo a segnare più tutti in una stagione è stato Fabio Quagliarella, con i 26 gol del 2018/19. Nessun altro ha toccato la vetta raggiunta da Gonzalo Higuaín con le 36 reti del 2015/16.

Ma di nomi celebri la lista è piena: Diego Armando Maradona, Gunnar Nordahl, Francesco Totti, Alessandro Del Piero e tanti altri...

I capocannonieri della Serie A*

1929/30 - Giuseppe Meazza (Ambrosiana), 31 gol

1930/31 - Rodolfo Volk (Roma), 29 gol

1931/32 - Angelo Schiavio (Bologna) e Pedro Petrone (Fiorentina), 25 gol

1932/33 - Felice Borel II (Juventus) - 29 gol

1932/34 - Felice Borel II (Juventus) - 31 gol

1934/35 - Enrique Guaita (Roma) - 28 gol

1935/36 - Giuseppe Meazza (Ambrosiana-Inter), 25 gol

1936/37 - Silvio Piola (Lazio), 21 gol

1937/38 - Giuseppe Meazza (Ambrosiana-Inter), 20 gol

1938/39 - Héctor Puricelli (Bologna) e Aldo Boffi (Milano), 19 gol

1939/40 - Aldo Boffi (Milano), 24 gol

1940/41 - Héctor Puricelli (Bologna), 22 gol

1941/42 - Aldo Boffi (Milano), 22 gol

1942/43 - Silvio Piola (Lazio), 21 gol

1945/46 - Guglielmo Gabetto (Torino), 22 gol

1946/47 - Valentino Mazzola (Torino), 29 gol

1947/48 - Giampiero Boniperti (Juventus), 27 gol

1948/49 - István Nyers (Inter), 26 gol

1949/50 - Gunnar Nordahl (Milan), 35 gol

1950/51 - Gunnar Nordahl (Milan), 34 gol

1951/52 - John Hansen (Juventus), 30 gol

1952/53 - Gunnar Nordahl (Milan), 26 gol

1953/54 - Gunnar Nordahl (Milan), 23 gol

1954/55 - Gunnar Nordahl (Milan), 27 gol

1955/56 - Gino Pivatelli (Bologna), 29 gol

1956/57 - Dino da Costa (Roma), 22 gol

1957/58 - John Charles (Juventus), 28 gol

1958/59 - Antonio Valentín Angelillo (Inter), 33 gol

1959/60 - Omar Sivori (Juventus), 28 gol

1960/61 - Sergio Brighenti (Sampdoria), 27 gol

1961/62 - José Altafini (Milan) e Aurelio Milani (Fiorentina), 22 gol

1962/63 - Harald Nielsen (Bologna) e Pedro Manfredini (Roma), 19 gol

1963/64 - Harald Nielsen (Bologna), 21 gol

1964/65 - Alessandro Mazzola (Inter) e Alberto Orlando (Fiorentina), 17 gol

1965/66 - Luís Vinício (Vicenza), 25 gol

1966/67 - Luigi Riva (Cagliari), 18 gol

1967/68 - Piero Prati (Milan), 15 gol

1968/69 - Luigi Riva (Cagliari), 20 gol

1969/70 - Luigi Riva (Cagliari), 21 gol

1970/71 - Roberto Boninsegna (Inter), 24 gol

1971/72 - Roberto Boninsegna (Inter), 22 gol

1972/73 - Giuseppe Savoldi (Bologna), Paolo Pulici (Torino) e Gianni Rivera (Milan), 17 gol

1973/74 - Giorgio Chinaglia (Lazio), 24 gol

1974/75 - Paolo Pulici (Torino), 18 gol

1975/76 - Paolo Pulici (Torino), 21 gol

1976/77 - Francesco Graziani (Torino), 21 gol

1977/78 - Paolo Rossi (Vicenza), 24 gol

1978/79 - Bruno Giordano (Lazio), 19 gol

1979/80 - Roberto Bettega (Juventus), 16 gol

1980/81 - Roberto Pruzzo (Roma), 18 gol

1981/82 - Roberto Pruzzo (Roma), 15 gol

1982/83 - Michel Platini (Juventus), 16 gol

1983/84 - Michel Platini (Juventus), 20 gol

1984/85 - Michel Platini (Juventus), 18 gol

1985/86 - Roberto Pruzzo (Roma), 19 gol

1986/87 - Pietro Paolo Virdis (Milan), 17 gol

1987/88 - Diego Maradona (Napoli) 15 gol

1988/89 - Aldo Serena (Inter), 22 gol

1989/90 - Marco van Basten (Milan), 19 gol

1990/91 - Gianluca Vialli (Sampdoria), 19 gol

1991/92 - Marco van Basten (Milan), 25 gol

1992/93 - Giuseppe Signori (Lazio), 26 gol

1993/94 - Giuseppe Signori (Lazio), 23 gol

1994/95 - Gabriel Batistuta (Fiorentina), 26 gol

1995/96 - Igor Protti (Bari) e Giuseppe Signori (Lazio), 24 gol

1996/97 - Filippo Inzaghi (Atalanta), 24 gol

1997/98 - Olivier Bierhoff (Udinese), 27 gol

1998/99 - Márcio Amoroso (Udinese), 22 gol

1999/00 - Andriy Shevchenko (Milan), 24 gol

2000/01 - Hernán Crespo (Lazio), 26 gol

2001/02 - David Trezeguet (Juventus) e Dario Hubner (Piacenza), 24 gol

2002/03 - Christian Vieri (Inter), 24 gol

2003/04 - Andriy Shevchenko (Milan), 24 gol

2004/05 - Cristiano Lucarelli (Livorno), 24 gol

2005/06 - Luca Toni (Fiorentina), 31 gol

2006/07 - Francesco Totti (Roma), 26 gol

2007/08 - Alessandro Del Piero (Juventus), 21 gol

2008/09 - Zlatan Ibrahimović (Inter), 25 gol

2009/10 - Antonio Di Natale (Udinese), 29 gol

2010/11 - Antonio Di Natale (Udinese), 28 gol

2011/12 - Zlatan Ibrahimović (Milan), 28 gol

2012/13 - Edinson Cavani (Napoli), 29 gol

2013/14 - Ciro Immobile (Torino), 22 gol

2014/15 - Mauro Icardi (Inter) e Luca Toni (Verona), 22 gol

2015/16 - Gonzalo Higuaín (Napoli), 36 gol

2016/17 - Edin Džeko (Roma), 29 gol

2017/18 - Mauro Icardi (Inter) e Ciro Immobile (Lazio), 29 gol

2018/19 - Fabio Quagliarella (Sampdoria), 26 gol

*dal campionato 1929-30, il primo a girone unico