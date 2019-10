L'Inter vince a Brescia e vola al comando

Brescia-Inter 1-2 (aut. Škriniar 76’; Lautaro Martínez 23’, Lukaku 63’)

Dopo il pareggio con il Parma, l’Inter ritrova la vittoria e torna momentaneamente al comando della classifica, in attesa di Juventus-Genoa di mercoledì. Allo Stadio Rigamonti, nel secondo anticipo del turno infrasettimanale, i Nerazzurri soffrono tutto il secondo tempo contro il Brescia ma vincono 2-1 grazie ai gol di Lautaro Martínez e Romelu Lukaku. La squadra di Antonio Conte vola a quota 25 punti, due in più dei Bianconeri.

Il primo brivido lo crea Lukaku con un colpo di testa che termina fuori non di molto, poi al 23’ la formazione di Conte passa in vantaggio: una deviazione di Andrea Cistana sul tiro di Lautaro Martínez fa impennare il pallone e la traiettoria inganna Enrico Alfonso. Per l’attaccante argentino è il quinto gol in questo campionato.

Il primo tempo si chiude con i Nerazzurri in vantaggio di misura, poi nella ripresa si fa vedere il grande ex, Mario Balotelli: Supermario calcia bene rasoterra e costringe Samir Handanović a un non semplice intervento. Il capitano dell’Inter è reattivo anche su Alfredo Donnarumma, poi al 63’ arriva il raddoppio.

Lukaku da fuori trova un bellissimo sinistro a giro che si infila all’angolino e non dà scampo ad Alfonso. Per l'attaccante belga arrivato dal Manchester United è il settimo gol in Serie A. La squadra guidata da Eugenio Corini gioca comunque molto bene e dopo un gol divorato da Balotelli torna in partita.

Dimitri Bisoli, imbeccato da Donnarumma, mette a sedere Stefan de Vrij con una super finta e calcia: Handanović si salva, ma il pallone rimpalla su Škriniar e finisce in porta. Le Rondinelle ci provano fino all'ultimo, ma l'Inter si difende con i denti e porta a casa un successo preziosissimo.



MERCOLEDI' 30 OTTOBRE 2019



Napoli-Atalanta ore 19



Juventus-Genoa ore 21