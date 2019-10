Quarta giornata di Champions League: cosa devi sapere

La UEFA Champions League prosegue a passo spedito con la quarta giornata: ecco tutti gli spunti più interessanti delle partite di questa settimana.

Quali sono i big match della settimana?

In dieci parole: Blues in vantaggio nella sfida al vertice contro l'Ajax

Le squadre erano ampiamente favorite alla qualificazione in occasione del sorteggio e occupano i primi due posti nel Gruppo H, ma sanno che una sconfitta le lascerebbe un passo indietro. Il Chelsea ha vinto 1-0 ad Amsterdam ("la vittoria più soddisfacente conquistata finora" per Frank Lampard) e ha perso solo una delle ultime 18 partite europee. I lancieri, semifinalisti nella scorsa edizione, avranno un durissimo compito a Londra.

In dieci parole: lo Zenit cerca assolutamente la vittoria per rimanere in corsa

Lo Zenit, che era in testa al Gruppo G prima della terza giornata, potrebbe perdere molto terreno se non dovesse vincere dopo la sconfitta per 2-1 a Lipsia. La squadra russa cercherà di invertire la rotta davanti al suo pubblico per rimanere in gara in un girone che comprende anche Lione e Benfica.

In dieci parole: il PSG cerca una vittoria per la qualificazione agli ottavi

Il Paris aveva la possibilità di diventare la prima squadra nella storia della UEFA Champions League a qualificarsi dopo solo tre partite. Pur avendo fatto il suo nel Gruppo A, la qualificazione matematica è stata rimandata a causa della vittoria del Real Madrid sul campo del Galatasaray. Stavolta, però, la capolista della Ligue 1 sa che tre punti significherebbero l'accesso diretto al prossimo turno. I pronostici sono anche a suo favore, perché in Belgio si è imposta 5-0 e perché in casa ha vinto 17 delle ultime 22 partite della fase a gironi.

In dieci parole: Dinamo e Shakhtar si contendono il titolo di vice City