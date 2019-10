Champions League: probabili formazioni e ultime notizie

UEFA.com dà una mano agli allenatori del Fantasy Football pubblicando le probabili formazioni di tutte le squadre impegnate in UEFA Champions League questa settimana.

MARTEDÌ

GRUPPO A

Club Brugge - Paris

Club Brugge: Mignolet; Sobol, Deli, Mechele, Mata; Vanaken, Rits, Schrijvers; Diatta, Okereke, Bonaventure

Indisponibili: Vormer (squalificato)

In dubbio: Mitrović (piede), Balanta (bicipite femorale)

Paris: Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Herrera; Di María, Mbappé, Sarabia

Indisponibili: Draxler (piede), Gueye (bicipite femorale), Kehrer (piede), Neymar (bicipite femorale)

In dubbio: Dragba (bicipite femorale)

Galatasaray - Real Madrid

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Feghouli, Belhanda, Babel, Andone

In dubbio: Falcao (tendine di Achille)

Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos, James; Hazard, Benzema

Indisponibili: Nacho (caviglia), Asensio (ginocchio), Modrić (stiramento muscolare), Lucas (affaticamento), Bale (non specificato), Mariano (non specificato)

GRUPPO B



Tottenham - Crvena zvezda

Tottenham: Gazzaniga, Foyth, Sánchez, Vertonghen, Davies; Winks, Sissoko, Ndombele; Alli, Son, Kane

Indisponibili: Lloris (gomito)

In dubbio: Lo Celso (anca), Sessegnon (bicipite femorale), Eriksen (gamba)

Crvena zvezda: Borjan; Gobeljić, Milunović, Degenek, Rodić; Jovančić, Cañas, García, Marin, Van La Parra; Tomané

Indisponibili: Boakye (problema muscolare)

Olympiacos - Bayern

Olympiacos: Sá; Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas; Guilherme, Camara, Bouchalakis; Podence, Masouras; Guerrero

Indisponibili: Benzia (squalificato)

In dubbio: Valbuena (bicipite femorale), Torosidis (schiena)

Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Hernández, Alaba; Kimmich, Thiago, Coutinho; Perišić, Gnabry, Lewandowski

Indisponibili: Süle (legamento crociato), Arp (polso), Cuisance (pubalgia)

GRUPPO C



Shakhtar - Dinamo Zagreb (18:55 CET)

Shakhtar:Pyatov; Dodô, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick; Marlos, Taison, Konoplyanka; Júnior Moraes

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Totovytskyi (affaticamento)

Dinamo: Livaković; Stojanovič, Dilaver, Perić, Leovac; Moro, Ademi, Olmo; Kadzior, Oršić; Petković

Indisponibili: Sandro Kulenović (metatarso)

In dubbio: Ademi (caviglia), Petković (caviglia)

Manchester City - Atalanta

City: Ederson; Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Agüero, Sterling

Indisponibili: Laporte (ginocchio), Sané (ginocchio), Zinchenko (influenza)

Atalanta: Gollini; Tolói, Djimsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; A. Gómez, Iličić; Muriel

Indisponibili: Zapata (adduttore), Palomino (coscia), Kjær (adduttore)

GRUPPO D

Atlético - Leverkusen (18:55 CET)

Atlético: Oblak; Trippier, J.M. Giménez, Hermoso, Lodi; Koke, Thomas, Saúl Ñíguez, Correa; Costa, Morata

Indisponibili: Félix (caviglia), Savić (bicipite femorale), Vrsaljko (ginocchio)

In dubbio: none

Leverkusen: Hrádecký; L. Bender, Tah, S. Bender; Baumgartlinger, Demirbay; Bellarabi, Havertz, Amiri, Volland; Alario

Indisponibili: Bailey (coscia), Aránguiz (piede), Sinkgraven (coscia), Wendell (coscia)

Ronaldo ha segnato il suo 127° gol in Champions League alla seconda giornata ©AFP/Getty Images

Juventus - Lokomotiv Moskva

Juventus: Szczęsny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanić, Matuidi; Bernardeschi, Higuaín, Cristiano Ronaldo

Indisponibili: nessuno

In dubbio: De Sciglio (coscia), Douglas Costa (coscia), Ramsey (pubalgia)

Lokomotiv: Guilherme; Zhivoglyadov, Höwedes, Ćorluka, Ignatyev; Zhemaletdinov, Krychowiak, João Mário, Barinov, Al. Miranchuk; Éder

Indisponibili: An. Miranchuk (caviglia), Rybus (pubalgia), Djordjević (ginocchio), Smolov (coscia)

MERCOLEDÌ

GRUPPO E

Genk - Liverpool

Genk: Coucke; Mæhle, Lucumí, Dewaest, Uronen; Heynen, Hagi, Berge; Ito, Samatta, Bongonda

Indisponibili: Vukovic (tendine di Achille), Neto Borges (piede)

In dubbio: none

Liverpool: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Wijnaldum; Mané, Firmino, Origi

Indisponibili: Clyne (ginocchio)

In dubbio: Salah (caviglia), Shaqiri (polpaccio)

Haaland ha segnato il suo quarto gol in Champions League contro il Liverpool ©Getty Images

Salzburg - Napoli

Salzburg: Stankovic; Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer; Szoboszlai, Junuzović, Mwepu, Minamino; Hwang, Haaland

Indisponibili: Bernede (fattura tibia), Walke (piede)

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejón, Allan, Fabián Ruiz, Insigne; Milik, Mertens

Indisponibili: Maksimović (coscia), Hysaj (torace), Mario Rui (riposo)

GRUPPO F

Inter - Dortmund

Inter: Handanovič; Godín, De Vrij, Škriniar; Candreva, Barella, Brozović, Vecino, Asamoah; Lukaku, Lautaro

Indisponibili: D'Ambrosio (frattura metatarso), Sánchez (caviglia), Sensi (coscia)

Dortmund: Hitz; Akanji, Hummels, Weigl, Schulz; Delaney, Witsel; Hazard, Reus, Hakimi; Brandt

In dubbio: Bürki (ginocchio), Alcácer (tendine di Achille), Götze (sindrome da raffreddamento)

Slavia Praha - Barcelona

Slavia: Kolář; Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil; Masopust, Ševčík, Souček,

Stanciu, Olayinka; Tecl

Indisponibili: Traoré (gamba)

In dubbio: Hovorka (non specificato), Takács (non specificato)

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Suárez, Griezmann

Indisponibili: Roberto (ginocchio)

GRUPPO G

Leipzig - Zenit (18:55 CET)

Leipzig: Gulácsi; Mukiele, Upamecano, Orban; Klostermann, Laimer, Sarrachi; Sabitzer, Forsberg; Werner, Poulsen

Indisponibili: Wolf (caviglia), Schick (caviglia), Adams (adduttore), Konaté (hip)

In dubbio: Ampadu (trauma cranico), Halstenberg (schiena)

Zenit: Kerzhakov; Karavaev, Ivanović, Rakits'kyy, Douglas Santos; Shatoy, Ozdoev, Barrios, Driussi; Dzyuba, Azmoun

Indisponibili: Malcom (coscia), Mammana (ginocchio)

Benfica - Lyon

Benfica: Vlachodimos; Tomás Tavares, Ferro, Rúben Dias, Grimaldo; Florentino, Gabriel, Taarabt, Pizzi; De Tomás, Seferović

Indisponibili:Conti (coscia), Chiquinho (adduttore), André Almeida (problema muscolare)

In dubbio: Rafa (adduttore)



Lyon: Lopes; Tete, Marcelo, Denayer, Koné; Thiago Mendes, Tousart, Aouar; Cornet, Dembélé, Terrier

Indisponibili: Depay (coscia), Dubois (coscia)

GRUPPO H

Ajax - Chelsea (18:55 CET)

Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Martínez, Van de Beek, Álvarez; Ziyech, Tadić, Promes

Indisponibili: Bandé (affaticamento)

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Tomori; James, Kovačić, Jorginho, Alonso; Willian, Abraham, Mount

Indisponibili: Emerson Palmieri (bicipite femorale), Rüdiger (ginocchio), Loftus-Cheek (tendine di Achille)

In dubbio: Kanté (pubalgia), Barkley (caviglia), Christensen (bicipite femorale)

LOSC Lille - Valencia

LOSC: Maignan; Zeki Çelik (Pied), Fonte, Gabriel, Bradarić; André, Soumaré; Araújo, Ikoné, Bamba; Osimhen

Indisponibili: Weah (affaticamento), Sanches (coscia)

In dubbio: Çelik (caviglia)

Valencia: Cillessen; Wass, Garay, Gabriel, Costa; Torres, Kondogbia, Parejo, Cheryshev; Gameiro, Gómez

Indisponibili: Piccini (ginocchio)

In dubbio: Guedes (piede), Coquelin (problema muscolare), Rodrigo (adduttore)