Manchester City - Atalanta: la vigilia

Il Manchester City è primo a punteggio pieno nel Gruppo C

L'Atalanta è reduce da due sconfitte in altrettante gare giocate nel girone

La Dea ha subito sei reti finora, segnandone soltanto una

In Europa i Nerazzurri non vincono da quattro gare

Prossimi impegni: Atalanta - Mancherster City, 6 novembre, ore 21.00

Probabili formazioni

Manchester City: Ederson; Cancelo, Stones, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Agüero, Sterling

Indisponibili: Laporte (ginocchio), Sané (ginocchio), Zinchenko (influenza)

Atalanta: Gollini; Tolói, Djimsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; A. Gómez, Iličić; Muriel

Indisponibili: Zapata (adduttore), Palomino (coscia), Kjær (adduttore)

Josep Guardiola, allenatore Manchester City

È molto bello veder giocare le squadre di Gasperini. Sono coraggiose e rispettano i propri tifosi. A volte prendono qualche rischio e sono certo che sarà così anche martedì sera. M ho fiducia e credo pienamente nei miei ragazzi. Finora non siamo stati abbastanza cinici in area di rigore, e abbiamo commesso troppi errori, ma ci stiamo difendendo bene e cercheremo di migliorare dal punto di vista offensivo.



Walker sta meglio e domenica sia lui sia Otamendi si sono allenati. Mendy è molto forte fisicamente, ha un problemino ma non sono preoccupato. Agüero è unico e inarrestabile e avrei potuto farlo giocare anche nel weekend, ma Gabriel Jesus sta attraversando un ottimo momento e ho deciso di far partire lui.

Gian Piero Gasperini, allenatore Atalanta

La conferenza stampa della vigilia a seguire.

Lo sapevi?

Guardiola ha giocato in Italia vestendo la maglia del Brescia (2001/02, 2003) e della Roma (2002/03). Scopri tutte le statistiche e curiosità nella nostra storia della partita.