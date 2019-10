Doppio Milik, il Napoli si avvicina all'Atalanta

Napoli-Verona 2-0 (Milik 37', 67')

Il Napoli ottiene la seconda vittoria consecutiva in casa - la quinta in campionato - e riduce a un solo punto il distacco dall'Atalanta terza in classifica. Al San Paolo, negli anticipi dell'ottava giornata, la squadra di Carlo Ancelotti supera 2-0 il Verona, trascinata dalla doppietta dell'attaccante polacco Arkadiusz Milik, che interrompe un digiuno che durava da aprile.

Nel primo tempo è Alex Meret, con un triplice intervento, a mettersi in luce. Il portiere dei Partenopei dice di no al serbo Darko Lazović, poi si salva sul colpo di testa di Matteo Pessina e si oppone anche sul successivo tap-in di Mariusz Stępiński.

Al 37’ i padroni di casa sbloccano il risultato, con un’azione di ispirazione tutta spagnola. José Callejón serve Fabián Ruiz sulla sinistra, il centrocampista mette al centro quasi senza guardare e sul suo cross è puntuale all’appuntamento Milik che mette nel sacco: per l’ex attaccante dell’Ajax è il primo gol in campionato.

Nella ripresa, dopo una ventina di minuti, arriva il raddoppio. Sulla punizione dalle tre quarti di capitan Lorenzo Insigne, ancora Milik si avventa sul pallone e lo tocca di quel tanto che base per anticipare il difensore kosovaro Amir Rrahmani e firmare il 2-0.

Nel finale c’è anche tempo per un palo di Dries Mertens, entrato a gara iniziata, ma il Napoli porta a casa la vittoria: la squadra di Ancelotti sale a quota 16.



Lazio-Atalanta 3-3 (Immobile 69' su rig., 90'+2' su rig., Correa 70'; Muriel 23', 28', Gómez 37')

L'Atalanta non riesce a capitalizzare tre gol di vantaggio e pareggia sul campo della Lazio. All'Olimpico, nel primo anticipo dell'ottava giornata, la Dea di Gian Piero Gasperini va al riposo sul 3-0, grazie alla doppietta di Luis Muriel e al gol di Alejandro Gómez: ma nella ripresa i Biancocelesti reagiscono e trovano il pareggio con un rigore trasformato da Ciro Immobile nel secondo minuto di recupero.

Il primo tempo è un monologo dei Nerazzurri, che “bussano” tre volte. Due con l’attaccante colombiano Luis Muriel, che realizza una doppietta nel giro di cinque minuti, prima con una conclusione su assist del tedesco Robin Gosens e poi con un’insidiosa punizione, resa di fatto imparabile dalla finta di Andrea Masiello.

A otto minuti dalla fine arriva il tris, realizzato dal “Papu” Gómez, che batte Thomas Strakosha con un diagonale di sinistro dopo un super anticipo di Rafael Tolói. L’Olimpico fischia la squadra di Simone Inzaghi, che nella ripresa si trasforma anche grazie ai cambi: fuori Marco Parolo e Adam Marušić, dentro Daniolo Cataldi e Patric.

Immobile trasforma un rigore che lui stesso si era procurato per il fallo dell’argentino José Luis Palomino, dopo un minuto (70’) è un altro argentino, “El Tucu” Joaquín Correa, a battere Pierluigi Gollini con un tiro in diagonale di destro.

La partita è riaperta, la Lazio spinge a testa bassa anche se sbanda sulle ripartenze e al 92’ trova il guizzo del pareggio. Immobile, sempre lui, va già in area per il contatto con Marten de Roon e l’arbitro assegna il secondo rigore alla squadra di Inzaghi: Gollini intuisce il tiro del bomber biancoceleste, ma non può evitare gol e pareggio degli avversari.

