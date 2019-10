Salzburg - Napoli: storia della partita

Il Salisburgo, che nella stagione 2018/19 è uscito dalla UEFA Europa League per mano del Napoli, ritrova gli azzurri e cerca di ispirarsi alla vittoria casalinga a marzo di quest'anno.

• Il Napoli ha avuto la meglio sulla formazione austriaca agli ottavi della scorsa UEFA Europa League ed è primo nel Gruppo E di UEFA Champions League con quattro punti in due partite. Il Salisburgo ha invece collezionato una vittoria e una sconfitta, ma ha segnato nove gol ed è la seconda squadra più prolifica del torneo dopo il Bayern Monaco (10).

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights 2018/19: Salzburg - Napoli 3-1

Precedenti

• Il Napoli ha eliminato il Salisburgo agli ottavi di UEFA Europa League a marzo, portandosi sul 3-0 a Napoli con Arkadiusz Milik, Fabián Ruiz e un'autorete di Jérôme Onguéné.

• Decisivo è stato il gol di Milik al 14' della gara di ritorno, perché il Napoli ha subito le reti di Munas Dabbur, Fredrik Gulbrandsen e Christoph Leitgeb e si è qualificato nonostante la sconfitta per 3-1.

Forma

Salisburgo

• Assente dalla fase a gironi dal 1994/95, il Salisburgo è tornato con il botto superando 6-2 il Genk alla prima giornata, con ben cinque gol nel primo tempo: solo altre sei squadre ci sono riuscite in UEFA Champions League.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda i tre gol del Napoli contro il Salisburgo la scorsa stagione

• Con una tripletta, Erling Braut Haaland è diventato l'ottavo giocatore a segnare tre gol all'esordio in UEFA Champions League, nonché il primo a riuscirci nel primo tempo. A 19 anni e 58 giorni, il norvegese è il terzo giocatore più giovane a segnare una tripletta in UEFA Champions League dietro Raúl González (18 anni e 113 giorni) e Wayne Rooney (18 anni e 340 giorni).

• Il Salisburgo ha segnato altri tre gol alla seconda giornata, ma ne ha subiti quattro e ha perso contro il Liverpool ad Anfield.

• Nel 2018/19, il Salisburgo ha vinto il sesto campionato consecutivo (il 13º in totale) e la Coppa d'Austria, vincendo i due trofei nazionali per la sesta volta dal 2011/12. In qualità di campione d'Austria si è qualificato direttamente alla fase a gironi.

• L'unica altra partecipazione del Salisburgo alla fase a gironi di UEFA Champions League risale al 1994/95. All'esordio in Coppa dei Campioni, è arrivato terzo in un girone che comprendeva l'Ajax (futuro campione), il Milan (battuto dai lancieri in finale) e l'AEK Athens. Ai tempi venivano assegnati due punti a vittoria: il Salisburgo ne ha totalizzati cinque in sei partite, vincendo solo in casa dell'AEK per 3-1.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Liverpool - Salzburg 4-3

• Delle sette eliminazioni consecutive del Salisburgo nelle qualificazioni di UEFA Champions League dal 2012/13 al 2018/19, tre sono arrivate agli spareggi, compresa quella della scorsa stagione contro il Crvena zvezda (0-0 t, 2-2 c).

• La squadra austriaca è dunque passata in UEFA Europa League, competizione di cui aveva raggiunto le semifinali nel 2017/18, e ha vinto tutte e sei le partite del girone per la terza volta, stabilendo un record nella competizione e precedendo Celtic, Leipzig e Rosenborg. La squadra di Marco Rose ha eliminato il Club Brugge ai sedicesimi (1-2 c, 4-0 t) ma è uscita agli ottavi contro il Napoli.

• Il Salisburgo non perde in casa da 19 gare europee e ne ha vinte 15, di cui nove nelle ultime 10 e tutte le ultime sei.

• La vittoria sul Napoli agli ottavi della scorsa stagione è stata appena la quinta del Salisburgo contro un'italiana in 16 tentativi. La formazione austriaca ha perso le prime quattro gare interne contro quelle di Serie A, senza mai segnare, ma è rimasta imbattuta nelle ultime quattro, con tre successi.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Salzburg - Genk 6-2

• La sua unica finale europea disputata, quella di Coppa UEFA del 1993/94, si è conclusa con una doppia sconfitta per 1-0 contro l'Internazionale. Al secondo turno di Coppa UEFA 2003/04, contro il Parma, è invece arrivata la sconfitta interna più pesante in Europa, 0-4.

Napoli

• Con i gol nel finale di Dries Mertens (rig.) e del subentrato Fernando Llorente, il Napoli ha vinto 2-0 sul Liverpool alla prima giornata, mentre alla seconda è stato fermato sullo 0-0 in casa del Genk.

• Secondo classificato in serie A per la seconda stagione consecutiva nel 2018/19, il Napoli partecipa alla fase a gironi per la sesta volta, sempre nelle ultime nove stagioni. Ha raggiunto gli ottavi nel 2011/12 e nel 2016/17, ma è arrivato terzo nel girone nelle altre tre edizioni.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Genk - Napoli 0-0

• I partenopei hanno racimolato solo due punti nelle trasferte della scorsa fase a gironi e non vincono fuori casa da otto gare di UEFA Champions League dalla fase a gironi alla finale (P3 S5).

• Il Napoli ha vinto solo cinque delle ultime 16 partite di UEFA Champions League dalla fase a gironi alla finale (P4 S7). Tutte le vittorie sono sempre arrivate al San Paolo.

• Dopo il terzo posto dietro Paris Saint-Germain e Liverpool nella scorsa fase a gironi, il Napoli ha superato comodamente i sedicesimi di UEFA Europa League con un 5-1 complessivo sullo Zurigo e si è imposto di misura sul Salisburgo agli ottavi. Ai quarti, ha subito la seconda eliminazione consecutiva contro una squadra inglese arrendendosi all'Arsenal (2-0 t, 0-1 c).

• Il 3-1 della scorsa stagione in casa dello Zurigo è l'unica vittoria nelle ultime sette trasferte europee del Napoli (P3 S3).

• Gli azzurri non avevano mai affrontato una squadra austriaca prima della scorsa stagione contro il Salisburgo.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Napoli - Liverpool 2-0

Curiosità e incroci

• Con due rigori trasformati da Llorente, l'Athletic Club ha recuperato due gol e ha pareggiato 2-2 contro il Salisburgo nella fase a gironi di UEFA Europa League il 20 ottobre 2011.

• Con la maglia dello Zambia, Enock Mwepu e Patson Daka hanno segnato nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2018 contro l'Algeria, che schierava Faouzi Ghoulam.

• Daka ha segnato anche nella gara vinta 3-2 ai supplementari contro l'Italia ai quarti di Coppa del Mondo FIFA Under 20 nel 2017. L'anno dopo, Haaland ha firmato il gol della Norvegia nell'1-1 contro l'Italia nella fase a gironi del Campionato Europeo Under 19 UEFA.

• Hanno giocato insieme:

Maximilian Wöber e Amin Younes (Ajax 2017/18)