Internazionale - Dortmund: storia della partita

Dopo un pareggio e una sconfitta, l'Inter ospita il Borussia Dortmund sperando di cambiare marcia nel Gruppo F.

• I nerazzurri hanno racimolato un solo punto nelle prime due partite e sono staccati di tre punti dal Dortmund e dal Barcellona, vincitore alla seconda giornata.

• L'Inter, però, ha faticato in casa contro le tedesche negli ultimi anni e spera in un risultato migliore nelle prime gare contro il Dortmund dopo più di un quarto di secolo.

Precedenti

• Le squadre si sono affrontate per l'ultima volta ai quarti di Coppa UEFA 1993/94. L'Inter, che avrebbe poi vinto il titolo battendo il Salisburgo in finale, ha trionfato in Germania per 3-1 con doppietta di Wim Jonk. La gara a San Siro è rimasta in sospeso fino all'ultimo: dopo due gol degli ospiti, Antonio Manicone ha siglato quello decisivo all'80'.

• L'Inter ha avuto la meglio anche nelle semifinali di Coppa dei Campioni del 1964. Dopo un 2-2 allo Stadion Rote Erde, ha vinto 2-0 a San Siro, con Sandro Mazzola a segno in entrambe le gare. Ancora una volta, i nerazzurri avrebbero vinto la coppa, battendo il Real Madrid per 3-1 a Vienna e conquistando il loro primo titolo.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Barcelona - Inter 2-1

Forma

Inter

• Dopo l'1-1 casalingo contro lo Slavia Praha alla prima giornata, l'Inter ha perso 2-1 a Barcellona alla seconda, arrivando a quattro gare europee senza vittorie (P2 S2) e appena due gol segnati. I nerazzurri non vincono da sei partite di UEFA Champions League (P3 S3), con soli quattro gol realizzati.

• Quarta classificata in Serie A nel 2018/19, l'Inter è l'ultima squadra italiana ad aver vinto la UEFA Champions League (2010). È stata la sua terza Coppa dei Campioni, la prima dopo 45 anni.

• È la 13esima volta che l'Inter partecipa alla fase a gironi. Quella della scorsa stagione è stata la prima presenza a questo turno dal 2011/12.

• Nel 2018/19, l'Inter ha vinto le prime due partite del girone contro Tottenham e PSV Eindhoven ma ha poi collezionato solo due punti, cedendo la qualificazione agli Spurs in virtù degli scontri diretti e arrivando terzo nel Gruppo B (vinto dal Barcellona). In UEFA Europa League, ha eliminato il Rapid Wien ai sedicesimi (1-0 t, 4-0 c) ma è uscita agli ottavi contro l'Eintracht Frankfurt (0-0 t, 0-1 c).

• La sconfitta contro l'Eintracht ha interrotto una striscia di sei vittorie casalinghe dell'Inter in Europa (V4 P2).

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Inter - Slavia Praha 1-1

• Quella casalinga contro l'Eintracht è stata anche la quarta sconfitta interna consecutiva dell'Inter contro le squadre tedesche. Il 4-0 nella fase a gironi di UEFA Champions League contro il Werder Bremen a settembre 2010 è stato l'unico successo negli ultimi sette confronti con le formazioni di Bundesliga (P1 S5).

• Contando le gare in casa e fuori, l'Inter non vince da sei partite contro le squadre tedesche (P1 S5); il 3-2 in casa del Bayern Monaco a marzo 2011 è stato l'unico successo in nove partite (P1 S7), anche se una delle tre vittorie nelle ultime 16 gare contro le formazioni di Bundesliga (P4 S9) è stata quella contro il Bayern in finale di UEFA Champions League 2010 (2-0).

• L'anno scorso, l'Inter non ha superato il girone di UEFA Champions League per la prima volta in nove stagioni.

Dortmund

• Il Dortmund ha vinto solo due delle ultime sette gare di UEFA Champions League (P2 S3), ma una di queste vittorie è arrivata alla scorsa giornata contro lo Slavia (2-0). Prima di vincere a Praga, la squadra non segnava da tre partite e aveva pareggiato 0-0 in casa contro il Barcellona alla prima giornata.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Slavia Praha - Dortmund 0-2

• Secondo classificato in Bundesliga nel 2018/19, il Dortmund partecipa alla UEFA Champions League per la 14esima volta. La squadra, campione d'Europa nel 1997 e vicecampione nel 2013, ha raggiunto gli ottavi in cinque delle ultime sei partecipazioni.

• Nella scorsa fase a gironi, l'undici di Lucien Favre ha vinto in casa del Club Brugge (1-0) e del Monaco (2-0) ma ha perso 2-0 contro l'Atlético Madrid, subendo gli unici gol in sei partite. Il Dortmund ha subito meno gol di tutti nella fase a gironi (due) e ha chiuso più gare senza subirne (cinque), ma si è fermato agli ottavi perdendo due volte contro il Tottenham (0-3 t, 0-1 c).

• Nelle ultime 13 gare europee, il Dortmund ha centrato solo tre vittorie (P4 S6), che però sono arrivate nelle ultime cinque partite (S2) e sempre in UEFA Champions League.

• Il BVB ha giocato per l'ultima volta in Italia ai sedicesimi di UEFA Europa League 2017/18, pareggiando 1-1 al ritorno contro l'Atalanta e passando il turno in virtù di un 4-3 complessivo. Ha perso le prime sette sfide contro le squadre italiane, comprese le due contro l'Inter, ma è migliorata nelle ultime nove (V3 P2 S4). La vittoria in UEFA Champions League è arrivata a spese di un'italiana nel 1997, con un 3-1 sulla Juventus in finale a Monaco.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Dortmund - Barcelona 0-0

Curiosità e incroci

• Ha giocato in Germania:

Valentino Lazaro (Hertha Berlin 2017–19)

• Con la maglia della Germania, Mario Götze ha segnato nell'amichevole vinta 4-1 sull'Italia a marzo 2016. Sulla panchina degli azzurri c'era Antonio Conte, mentre Andrea Ranocchia è entrato nel secondo tempo.

• Compagni in nazionale:

Lautaro Martínez e Leonardo Balerdi (Argentina)

Romelu Lukaku e Axel Witsel, Thorgan Hazard (Belgio)