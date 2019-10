Manchester City - Atalanta: storia della partita

Il Manchester City ha veleggiato tranquillo nel Gruppo C e si appresta ad affrontare per la prima volta l'Atalanta, reduce da due sconfitte nelle prime due gare di UEFA Champions League.

• Mentre i campioni d'Inghilterra hanno segnato un totale di cinque gol contro Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria senza subirne, l'Atalanta ha esordito nella competizione con una pesante sconfitta in Croazia e una beffa in extremis alla seconda giornata.

Forma

Manchester City

• In questa edizione, il City ha vinto 3-0 sul campo dello Shakhtar e 2-0 in casa contro la Dinamo, arrivando a 19 gol segnati nelle ultime 16 gare di UEFA Champions League. Dalla sconfitta interna contro il Lione alla prima giornata del 2018/19 (1-2), il suo bilancio è di nove vittorie, un pareggio e una sconfitta, con 34 gol segnati e 10 subiti.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Manchester City - Dinamo Zagreb 2-0

• Nel 2018/19, il City ha reagito alla sconfitta casalinga contro il Lione arrivando primo nel Gruppo F davanti alla squadra francese, allo Shakhtar e all'Hoffenheim con 13 punti. Agli ottavi ha travolto lo Schalke con un 10-2 complessivo, ma per il secondo anno consecutivo si è arreso a una squadra inglese ai quarti, uscendo contro il Tottenham per i gol in trasferta dopo un emozionante 4-4 complessivo (0-1 t, 4-3 c).

• La squadra di Josep Guardiola ha vinto 10 delle ultime 17 gare europee (in casa e fuori), subendo sei sconfitte.

• Il City ha battuto lo Shakhtar per 6-0 alla quarta giornata della scorsa edizione, collezionando momentaneamente la sua vittoria più ampia nelle competizioni UEFA, ma l'ha sorpassata al ritorno degli ottavi battendo lo Schalke per 7-0. Nell'edizione 2018/19 ha segnato 20 gol in cinque gare casalinghe.

• I Citizens partecipano alla UEFA Champions League per la nona volta, disputano regolarmente la fase a gironi dal 2011/12 e hanno raggiunto almeno gli ottavi nelle ultime sei edizioni.

• È la quinta volta che il City viene sorteggiato nel girone insieme a una squadra italiana. La precedente risale al 2017/18, quando ha battuto il Napoli in casa (2-1) e fuori (4-2). La vittoria al City of Manchester Stadium è stata la prima per il City in cinque partite casalinghe contro una formazione di Serie A (P3 S1); il 2-1 contro la Juventus a settembre 2015 rimane l'unica sconfitta.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Shakhtar Donetsk - Manchester City 0-3

• Con il doppio successo contro il Napoli nel 2017, il City ha centrato la terza vittoria nelle ultime 10 sfide contro una squadra italiana, in casa e fuori (P4 S3).

• Il miglior traguardo raggiunto dal City in UEFA Champions League sono le semifinali del 2015/16.

• Campione d'Inghilterra per la seconda stagione consecutiva e la sesta in totale (quattro titoli negli ultimi otto anni), il City ha anche vinto la FA Cup e la Coppa di Lega nel 2018/19, diventando la prima squadra inglese a conquistare i tre trofei nazionali in una stagione.

Atalanta

• Alla prima giornata, l'Atalanta ha subito la sua sconfitta più pesante di sempre in Europa arrendendosi 4-0 alla Dinamo Zagabria. Alla seconda giornata è andata sull'1-0 a San Siro contro lo Shakhtar, ma è stata raggiunta sull'1-1 e ha subito il 2-1 al 5' di recupero.

• I nerazzurri non vincono da quattro gare in Europa (P2). Prima del gol di Duván Zapata contro lo Schalke, non segnavano da tre partite.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Atalanta - Shakhtar Donetsk 1-2

• Prima della prima giornata, la formazione bergamasca era imbattuta da sette partite in Europa. Anche dopo le ultime sconfitte, ha perso solo tre delle ultime 16 gare europee (V7 P6).

• L'Atalanta è alla 38esima partita europea e alla settima stagione in Europa. Nel 1987/88 ha raggiunto le semifinali di Coppa delle Coppe, mentre tre anni dopo è arrivata ai quarti di Coppa UEFA.

• Terza classificata in Serie A nel 2018/19 (miglior piazzamento di sempre) e battuta in finale di Coppa Italia, l'Atalanta partecipa a una competizione europea per la terza stagione consecutiva. Nel 2017/18 ha superato la fase a gironi di UEFA Europa League, arrendendosi al Borussia Dortmund ai sedicesimi (2-3 t, 1-1 c), mentre un anno fa è uscita agli spareggi dello stesso torneo contro il Copenaghen ai calci di rigore (4-3) dopo uno 0-0 complessivo. Nei turni precedenti aveva eliminato Sarajevo (10-2 tot.) e Hapoel Haifa (6-1 tot.).

• L'Atalanta ha affrontato una squadra inglese solo nel 2017/18, battendo l'Everton per 3-0 in casa e 5-1 in trasferta. Andrea Masiello e Alejandro Gómez hanno segnato a Reggio Emilia, mentre Robin Gosens è andato a segno a Liverpool.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Dinamo Zagreb - Atalanta 4-0

• L'Atalanta ha perso cinque delle prime sei trasferte europee (P1) ma ha subito solo tre sconfitte nelle successive 12 (V4 P5) e due nelle ultime otto (V3 P3).

• L'Atalanta è l'unica formazione all'esordio nella fase a gironi 2019/20, nonché la decima squadra italiana a parteciparvi e la 141esima in totale.

Curiosità e incroci

• Guardiola ha giocato in Italia vestendo la maglia del Brescia (2001/02, 2003) e della Roma (2002/03).

• Hanno giocato in Inghilterra:

Marten de Roon (Middlesbrough 2016–17)

Pierluigi Gollini (Manchester United 2012–14, Aston Villa 2016/17)

• Con il Middlesbrough, De Roon ha segnato il gol dell'1-1 nel recupero contro il City in Premier League (5 novembre 2016).

• Mario Pašalić è in prestito all'Atalanta dal Chelsea. È di proprietà dei Blues da luglio 2014 ma non ha mai giocato in prima squadra.

• Ha giocato in Italia:

João Cancelo (Internazionale 2017/18 (prestito), Juventus 2018/19)

• Compagni in nazionale:

Kevin De Bruyne e Timothy Castagne (Belgio)

Nicolás Otamendi, Sergio Agüero e Alejandro Gómez (Argentina)

Oleksandr Zinchenko e Ruslan Malinovskyi (Ucraina)

• Nel precampionato, l'Atalanta è andata in tournée in Inghilterra, dove ha affrontato Norwich (4-1) e Leicester (1-2).

Le ultime

Manchester City

• Sergio Agüero si appresta alla 100ª presenza nelle competizioni UEFA per club. Bernardo Silva è a 49.

• Alla seconda giornata, Nicolás Otamendi ha collezionato la 50ª presenza in UEFA Champions League (dalla fase a gironi alla finale).

• La striscia di cinque vittorie del City fra tutte le competizioni, con 19 gol segnati e uno solo subito, si è conclusa il 6 ottobre con la sconfitta casalinga per 2-0 contro il Wolverhampton Wanderers. È stata la prima partita persa in casa senza segnare da marzo 2016, dopo aver realizzato almeno un gol in 29 gare consecutive di Premier League.

• Per il City è stata appena la seconda sconfitta nelle ultime 21 partite fra tutte le competizioni (V16 P2); il 14 settembre era arrivata l’altra sconfitta contro il Norwich (3-2). La squadra di Guardiola ha vinto 2-0 in casa del Crystal Palace sabato sera.

• Kevin De Bruyne ha servito otto assist stagionali in Premier League.

• Il 21 settembre, il City ha vinto 8-0 in casa contro il Watford, centrando la sua vittoria più ampia di sempre in campionato. Dopo 18 minuti era già in vantaggio per 5-0: nessun’altra squadra ha mai raggiunto questo punteggio così velocemente in Premier.

• Agüero ha segnato nelle prime sei gare di campionato (otto gol in totale) ma è rimasto a secco nelle ultime tre. Sabato è rimasto in panchina.

• La squadra di Josep Guardiola ha segnato 38 gol in 13 partite stagionali, 29 in nove giornate di campionato.

• Raheem Sterling ha segnato nove gol in 11 partite stagionali, e 13 gol e sette assist in 16 partite tra City e Inghilterra nel 2019/20.

• Sterling ha anche segnato quattro gol in quattro partite con l’Inghilterra, di cui due (più un assist) nel 6-0 sulla Bulgaria valevole per le qualificazioni a UEFA EURO 2020 (14 ottobre). Tre giorni prima, aveva servito un assist e conquistato un rigore nella gara persa 2-1 in casa della Repubblica Ceca.

• İlkay Gündoğan ha segnato due gol nel 3-0 tra Germania ed Estonia nelle qualificazioni europee (13 ottobre).

• L’11 ottobre, Bernardo Silva ha segnato il suo quinto gol con il Portogallo nel 3-0 sul Lussemburgo nelle qualificazioni europee.

• Oleksandr Zinchenko ha giocato contro Lituania (2-0) e Portogallo (2-1) con l’Ucraina, che ha suggellato la qualificazione a UEFA EURO 2020.

• Aymeric Laporte ha riportato la lacerazione dei menischi del ginocchio destro il 31 agosto contro il Brighton (4-0) e sarà assente per circa sei mesi.

• Anche Leroy Sané sarà indisponibile a lungo per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro subita in Community Shield contro il Liverpool.

• De Bruyne ha accusato un problema al bicipite femonare nel successo per 3-1 sull’Everton del 28 settembre ed è rientrato sabato, mentre Kyle Walker è uscito nell’intervallo contro i Wolves per un dolore allo stomaco e non ha giocato nel weekend.

• Alla prima giornata, Benjamin Mendy ha collezionato la prima presenza dal 17 aprile dopo un infortunio al ginocchio, ma il 24 settembre contro il Preston ha accusato un problema muscolare e ha poi riportato un danno ai muscoli della coscia. E' rientrato sabato giocando 90 minuti.

• La prima presenza stagionale di John Stones è stata quella del 17 settembre contro il Norwich; il giocatore si è infortunato alla coscia in allenamento alla vigilia della gara contro lo Shakhtar e non ha giocato fino al secondo tempo della gara contro il Palace sabato, quando è entrato dalla panchia.

• Il 4 agosto, il City ha vinto la FA Community Shield per la sesta volta (la seconda consecutiva) battendo il Liverpool per 5-4 ai rigori a Wembley. Sterling è andato a segno nei tempi regolamentari, conclusi sull’1-1.

Atalanta

• L’Atalanta ha vinto le prime quattro vittorie esterne in campionato prima del pareggio per 3-3 di sabato contro la Lazio dopo aver sprecato tre gol di vantaggio, con tutte le reti dei Biancocelesti arrivati nell'ultimo quarto di gara.

• Luis Muriel ha segnato due gol alla Lazio, portantosi a quota cinque gol segnati in Serie A, tutti in trasferta.

• Il 2-0 sulla Roma del 25 settembre è l’unica gara conclusa dall’Atalanta senza subire gol in dieci gare stagionali, nonché l’unica nelle ultime 15 partite fra tutte le competizioni.

• L’Atalanta è salita al terzo posto in Serie A con il 3-1 contro il Lecce del 6 ottobre.

• I bergamaschi vantano il miglior attacco della Serie A con 21 gol in otto partite.

• Robin Gosens ha segnato il terzo gol stagionale contro il Lecce, eguagliando il suo record in campionato dopo appena sette giornate.

• Nelle prime otto partite di campionato, l’Atalanta ha sempre segnato almeno due gol.

• Otto dei 21 gol messi a segno dall’Atalanta in questa stagione sono arrivati nell’ultima mezz’ora.

• Duván Zapata, autore di sei gol in sette partite di campionato, è andato a segno nelle ultime tre gare fra tutte le competizioni ma si è infortunato alla coscia con la Colombia e ha saltato la partita di sabato.

• L’11 ottobre, Timothy Castagne è andato a segno nel 9-0 tra Belgio e San Marino che è valso la qualificazione a UEFA EURO 2020.

• Nonostante un rigore trasformato da Josip Iličić, la Slovenia ha perso 2-1 in casa della Macedonia del Nord nelle qualificazioni a EURO il 10 ottobre.

• Ruslan Malinovskyi ha segnato entrambi gol dell’Ucraina nel 2-0 sulla Lituania dell’11 ottobre. Tre giorni prima, aveva giocato per 90 minuti nel 2-1 contro il Portogallo che ha suggellato la qualificazione dell’Ucraina a UEFA EURO 2020.

• L’Atalanta ha ingaggiato Martin Škrtel il 9 agosto, ma il contratto è stato annullato tre settimane dopo con il consenso reciproco delle parti.

• Il 9 settembre, Gian Piero Gasperini ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Bergamo.

Settimane FootballPeople

Le settimane FootballPeople si svolgono dal 10 al 24 ottobre 2019 e sono organizzate dalla rete Fare, partner di responsabilità sociale della UEFA. La campagna globale ha lo scopo di lottare contro la discriminazione e celebrare la diversità nel calcio. La UEFA Champions League offre il pieno sostegno alle settimane FootballPeople; prima del calcio d’inizio, le squadre poseranno per una foto mista con gli arbitri ed esporranno l’hashtag #EqualGame. Negli stadi di tutta Europa verranno trasmessi video sui maxischermi, mentre i bambini accompagneranno i giocatori in campo con le magliette #FootballPeople. La collaborazione tra la UEFA e la rete Fare prosegue dal 2001. Lo scopo dell’iniziativa coincide perfettamente con gli obiettivi di #EqualGame, che promuove l’inclusione, la diversità e l’accessibilità.