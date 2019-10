Ranking: Italia dietro alla Germania

Dopo aver concluso le stagioni 2017/18 e 2018/19 al terzo posto posto alle spalle di Spagna e Inghilterra nel ranking per nazioni UEFA, l'Italia viene scavalcata dalla Germania nella classifica generale.

Una distanza, quella tra i due paesi, minima: 61.212 punti tedeschi contro i 60.225 italiani. Non va dimenticato, però, che la Germania è in corsa nella fase a gironi delle due grandi competizioni per club UEFA - Europa League e Champions League - con sette squadre su sette mentre l'Italia ha sei contendenti dopo l'eliminazione del Torino ai preliminari di UEFA Europa League.

Le prime due posizioni sono saldamente in mano a Spagna, attualmente in vetta con 89.283 punti, e Inghilterra subito dietro con 77.605. Mantiene il quinto posto la Francia, mentre è duello tra Russia (43.549) e Portogallo (43.449) per la sesta posizione. Avanza l'Olanda, attualmente 9° dopo l'11° posto della passata stagione, con Belgio e Ucraina a completare la top ten europea.

Ranking per nazioni UEFA 2019/20

1. Spagna 89.283

2. Inghilterra 77.605

3. Germania 61.212

4. Italia 60.225

5. Francia 51.748

6. Russia 43.549

7. Portogallo 43.449

8. Belgio 35.300

9. Olanda 32.750

10. Ucraina 31.900

Ranking per nazioni UEFA al termine della stagione 2018/19

1. Spagna 103.569

2. Inghilterra 85.462

3. Italia 74.725

4. Germania 71.927

5. Francia 58.498

6. Russia 50.549

7. Portogallo 48.232

8. Belgio 39.900

9. Ucraina 38.900

10. Turchia 34.600