Le migliori partenze del 2019/20

La Juventus è una delle cinque squadre ancora imbattute in Europa, l'Atalanta ha invece registrato la sua miglior partenza di sempre in Serie A con 16 punti conquistati nelle prime sette giornate. In Inghilterra il Liverpool ha vinto tutte le prime otto gare di Premier League.

UEFA.com passa in rassegna alcune interessanti statistiche per la stagione 2019/20 considerando i primi cinque campionati d'Europa in base al ranking.

Le prime in classifica

Spagna: Real Madrid

Germania: Borussia Mönchengladbach

inghilterra: Liverpool

Italia: Juventus

Francia: Paris Saint Germain

©Getty Images

Più vittorie in campionato

1. Liverpool (8 vittorie in 8 partite)

2. Paris (7 vittorie in 9 partite)

3. Juventus (6 vittorie in 7 partite)

4. Inter (6 vittorie in 7 partite)

5. Nantes (6 vittorie in 7 partite)



Real Madrid, Manchester City, Barcellona, Borussia Mönchengladbach, Atalanta e Angers a 5 vittorie.

Miglior partenza in campionato (punti a partita)

3,00 Liverpool

2,71 Juventus

2,53 Inter

2,33 Paris Saint Germain

2,28 Borussia Mönchengladbach

2,28 Atalanta

©Getty Images

Miglior attacco (gol a partita)

3,37 Manchester City

2,85 Bayern Monaco

2,71 Borussia Dortmund

2,57 Atalanta

2,50 Liverpool

2,50 Barcellona

Miglior difesa (gol a partita)

0,44 Paris Saint Germain

0,44 Reims

0,50 Atletico Madrid

0,50 Atletico Bilbao

0,55 Nantes

0,57 Wolfsburg

0,57 Inter

Ancora imbattute

Liverpool

Juventus

Wolfsburg

Real Madrid

Paris Saint Germain

Specialiste in pareggi

62% Osasuna

55% Brest

50% Getafe

50% Wolverhampton

50% Real Valladolid