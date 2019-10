Napoli bloccato, tris Atalanta

Atalanta-Lecce 3-1 (Zapata 35', Gómez 40', Gosens 56'; Lucioni 86')

L'Atalanta non dà scampo al Lecce e vola per il momento al secondo posto in classifica. Al Gewiss Stadium, la squadra di Gian Piero Gasperini si impone 3-1 e aggancia la Juventus in attesa del posticipo: decisivo lo "strappo" sul finire del primo tempo, con le reti realizzate da Duván Zapata e dal "Papu", Alejandro Gómez.



Torino-Napoli 0-0

Dopo quella contro il Genk, il Napoli impatta anche la sfida contro il Torino e rischia di perdere ulteriore contatto dalla vetta. All’Olimpico Grande Torino la squadra di Carlo Ancelotti deve accontentarsi dello 0-0 contro i Granata dell’ex Walter Mazzarri: è il primo pareggio in campionato.

Nel primo tempo sono gli ospiti ad avere le occasioni migliori. Salvatore Sirigu si salva sul bolide da fuori area di Fabián Ruiz, poi lo spagnolo non arriva di un soffio sul pallone di Lorenzo Insigne che voleva premiare il suo taglio. Dries Mertens ci prova con il pallonetto sullo scarico del messicano Hirving Lozano, ma la mira è imprecisa.



Inter-Juventus ore 20.45CET