Pjanić e CR7, la Juve va

Juventus-SPAL 2-0 (Pjanić 45', Ronaldo 78')

La Juventus ottiene la quinta vittoria su sei partite di campionato e torna momentaneamente in vetta davanti all'Inter, in campo alle 18 contro la Sampdoria. All'Allianz Stadium, nel primo anticipo, i campioni d'Italia stendono 2-0 la SPAL: sblocca la sfida un gran gol di Miralem Pjanić allo scadere del primo tempo, raddoppia nella ripresa il "solito" Cristiano Ronaldo.

La squadra di Maurizio Sarri fatica un po' a carburare, ma ha due grandi chance nella parte finale del primo tempo. Etrit Berisha è bravissimo a chiudere lo specchio su Paulo Dybala, lanciato in ripartenza, ma è addirittura più bravo su Aaron Ramsey, che colpisce di testa a colpo sicuro sul cross pennellato da Cristiano Ronaldo ma trova sulla sua strada proprio il portiere albanese.



Allo scadere del primo tempo i Bianconeri sbloccano il risultato. Sami Khedira tocca per Pjanić, che dal limite dell'area indovina una traiettoria stupenda che vale l'1-0. Nella ripresa Khedira va vicino al raddoppio, ma il portiere della SPAL si produce di nuovo in un intervento provvidenziale.

Berisha dà sfoggio a tutto il suo repertorio, ma al 78' deve di nuovo capitolare: Pjanić serve Dybala, che pennella un cross per Ronaldo che di testa non sbaglia. Per il fuoriclasse portoghese è il terzo gol in campionato, la Juventus incamera altri tre punti.



Sampdoria-Inter ore 18



Sassuolo-Atalanta ore 20.45





DOMENICA 29 SETTEMBRE



Napoli-Brescia ore 12.30