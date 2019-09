La Juve rimonta il Brescia e vola in vetta

Brescia-Juventus 1-2 (Donnarumma 4’; aut. Chancellor 40’, Pjanić 63’)

La Juventus rimonta il Brescia in trasferta e si porta momentaneamente al comando della Serie A. Al Rigamonti, nell'anticipo del turno infrasettimanale di campionato, i campioni d'Italia vanno sotto dopo quattro minuti, ma si riscattano grazie a un'autorete e al gol di Miralem Pjanić e conquistano la quarta vittoria su cinque partite di campionato.

I padroni di casa di Eugenio Corini, che festeggiano l’esordio stagionale di SuperMario Balotelli, partono con il piede premuto sull’acceleratore. Sono trascorsi appena quattro minuti quando Alfredo Donnarumma, con la complicità di Wojciech Szczęsny, fa esplodere di gioia i tifosi delle Rondinelle realizzando il gol del vantaggio.

Adrien Rabiot calcia alto dopo la combinazione tutta argentina tra Gonzalo Higuaín e Paulo Dybala, Sami Khedira ha un’ottima opportunità per pareggiare ma il suo diagonale sfila a lato da posizione favorevolissima. Maurizio Sarri perde per infortunio il brasiliano Danilo - gli subentra Juan Cuadrado - poi al 40’ i Bianconeri pareggiano.

E’ un’autorete del difensore venezuelano Jhon Chancellor, dopo un’uscita rivedibile di Jesse Joronen, a regalare l’1-1 alla Signora. Nella ripresa il portiere finlandese si riscatta su Higuaín, poi è Chancellor a salvare sulla linea sul tentativo di Rabiot.

Al 63’ la Juventus trova il gol-partita. La barriera del Brescia respinge la punizione di Dybala, sul pallone si avventa Pjanić che con un destro al volo pesca l’angolino e supera di nuovo il portiere avversario.

Corini getta nella mischia Alessandro Matri, un ex, ma è Daniele Dessena ad andare vicinissimo al pareggio. Dybala, il migliore dei campioni d’Italia, va vicino al palo, ma il risultato finale non cambia più: la squadra di Sarri vince e scavalca per il momento l’Inter, il Brescia resta a 6 punti.





MERCOLEDI' 25 SETTEMBRE



Roma-Atalanta ore 19



Inter-Lazio ore 21



Napoli-Cagliari ore 21