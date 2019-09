La Juve rimonta e torna prima

Juventus-Verona 2-1 (Ramsey 31', rig. Ronaldo 49'; Miguel Veloso 21')

Dopo due pareggi consecutivi, la Juventus ritrova la vittoria. All’Allianz Stadium, nell’anticipo pomeridiano della quarta giornata di Serie A, i campioni d’Italia battono in rimonta il Verona e tornano per il momento in vetta alla classifica, in attesa del derby Milan-Inter: il primo gol italiano di Aaron Ramsey e un rigore di Cristiano Ronaldo “griffano” il 2-1 finale.

Maurizio Sarri fa partire titolare Gianluigi Buffon che entra nella leggenda, raggiungendo Paolo Maldini con 902 presenze con i club. Ramsey potrebbe subito sbloccare il risultato, ma l’ex centrocampista dell’Arsenal calcia alto sull’invito di Juan Cuadrado.

Ci prova due volte Ronaldo, ma prima la difesa del Verona lo contiene e poi il fuoriclasse portoghese calcia alto. Al 18’ gli scaligeri conquistano un calcio di rigore per l’intervento falloso del difensore turco Merih Demiral su Samuel Di Carmine: dal dischetto va lo stesso attaccante 30enne, che però centra il palo; sul successivo tap-in centra invece la traversa Darko Lazović.

Un giro di lancette e comunque la squadra di Ivan Jurić passa in vantaggio. Splendido sinistro dalla distanza di Miguel Veloso e il pallone si infila imparabile alle spalle di Buffon. CR7 fallisce la chance del pareggio, che i campioni d’Italia trovano comunque al 31’: destro da fuori di Ramsey e Marco Silvestri è battuto, complice anche la deviazione di Koray Günter.

Di Carmine va vicino al gol a inizio ripresa, ma guadagna solo calcio d’angolo. Al 49’, però, i Bianconeri perfezionano la rimonta. Cuadrado entra a tutta velocità in area, Günter lo stende e l’arbitro assegna il rigore: dal dischetto, Ronaldo calcia centrale e firma il secondo centro personale in campionato, oltre al 2-1.

Sarri getta nella mischia Miralem Pjanić, che prende il posto dell’uruguaiano Rodrigo Bentancur, poi Paulo Dybala cerca la gloria personale senza però inquadrare lo specchio della porta. Buffon fa buona guardia sulla punizione di Miguel Veloso, poi anche Jurić decide un avvicendamento inserendo Matteo Pessina al posto di Valerio Verre.

Buffon sale sugli scudi con un grande intervento su Mattia Zaccagni, poi Cuadrado non trova la porta di testa su un bel cross di Blaise Matuidi. Di Carmine va di nuovo vicino al pareggio ma trova sulla sua strada Leonardo Bonucci, poi - tra gli applausi dello stadio - esce Dybala, rimpiazzato da Gonzalo Higuaín.



Buffon si salva altre due volte su Miguel Veloso, il risultato non cambia più malgrado l’ingresso in campi anche di Giampaolo Pazzini e la chance finale, con il portiere Bianconero che prima si salva su Lazović e Veloso che scheggia in seguito la traversa. Nel recupero viene espulso anche Marash Kumbulla tra gli scaligeri. La Juve riparte e torna per il momento al comando, per il Verona è la seconda sconfitta in campionato.



