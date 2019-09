Prima giornata #UCL: le sfide da non perdere

Le prime 16 gare della nuova stagione di UEFA Champions League si disputeranno martedì e mercoledì; ecco gli spunti più interessanti.

Quali sono le sfide di cartello della settimana?

In una frase: i campioni in carica sfidano la squadra che hanno eliminato (per un soffio) nella scorsa fase a gironi.

Il Liverpool ha trionfato in finale a giugno, ma la sua permanenza in UEFA Champions League è stata a forte rischio in occasione della sconfitta subita lo scorso anno a Napoli. Solo una grande parata di Alisson Becker su Arkadiusz Milik in pieno recupero alla sesta giornata ha permesso ai Reds di limitare il passivo all'1-0 finale e di approdare così agli ottavi a spese dei partenopei.

In una frase: trasferta insidiosa per i campioni di Spagna; Suárez e Messi ci saranno?

Dortmund e Barcellona sono due abituali frequentatrici della UEFA Champions League, ma è la prima volta che si affrontano nel torneo. L'unico precedente fra i due club è la sfida di Supercoppa UEFA 1997. Gli infortuni occorsi a Lionel Messi e Luis Suárez hanno contribuito alla partenza stagionale non esaltante dei catalani; riuscirà il nuovo acquisto Antoine Griezmann a invertire la rotta nella prima gara del Gruppo F?

In una frase: la candidata numero uno al titolo francese sfida la squadra più vincente d'Europa

Il Real Madrid ha eliminato il Paris sia nel 2015/16 che nel 2017/18, trionfando poi in UEFA Champions League. La sfida contrto i suoi connazionali porterà bene anche questa volta a Zinédine Zidane? Il Paris ora può contare su Keylor Navas, laureatosi campione d'Europa tre volte di fila con le Merengues: la sua esperienza basterà per spostare gli equilibri?

In una frase: Ronaldo sfida una delle sue vittime preferite

La tripletta messa a segno al ritorno da Cristiano Ronaldo ha permesso alla Juventus di ribaltare la sconfitta 2-0 subita sul campo dell'Atlético all'andata negli ottavi di finale della scorsa stagione e l'ex attaccante del Real Madrid scalpita in presvisione di sfidare nuovamente i suoi ex rivali cittadini. La squadra di Diego Simeone sa bene di non poter sottovalutare il portoghese, che in 31 sfide giocate contro l'Atlético è andato a segno 22 volte.

Che cos'altro guardare

La scorsa stagione, l'Ajax è diventato la prima squadra ad approdare in semifinale dopo aver disputato tre turni di qualificazione. Riusciranno i Lancieri a ripetersi nonostante gli addii di Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt?

Gli Spurs di Mauricio Pochettino sono approdati in finale la scorsa stagione pur avendo ottenuto un solo punto nelle prime tre gare della fase a gironi. Stavolta partiranno col piede giusto al Pireo?

L'Atalanta è l'unica squadra esordiente fra le partecipanti alla fase a gironi di questa stagione, grazie al terzo posto ottenuto in Serie A che è valso a Gian Piero Gasperini il titolo di cittadino onorario di Bergamo. Come si comporterà la Dea in UEFA Champions League?