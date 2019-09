Storia della partita: Dinamo Zagreb - Atalanta

L'Atalanta giocherà la sua prima partita di sempre in UEFA Champions League in Croazia contro una Dinamo Zagreb che invece è alla sua settima partecipazione alla fase a gironi.

• L'Atalanta è l'unico club a esordire nella fase a gironi nel 2019/20; le sei precedenti partecipazioni della Dinamo invece si sono tutte concluse nella fase a gironi, la più recente nel 2016/17.

Precedenti

• L'unico precedente tra le due squadre risale al primo turno di Coppa UEFA 1990/91 quando l'Atalanta si è qualificata per i gol in trasferta. Dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo, nel ritorno Zvonimir Boban ha portato la Dinamo in vantaggio al 54', ma il rigore trasformato cinque minuti dopo da Evair ha qualificato la formazione italiana.

Statistiche

Dinamo

• Nella passata stagione la Dinamo ha vinto il suo 13esimo campionato croato in 14 stagioni (il 20esimo complessivo) mentre il suo cammino in UEFA Champions League si è interrotto negli spareggi contro lo Young Boys. Trasferito in UEFA Europa League, il club di Zagabria ha vinto il proprio girone, poi ha eliminato il Viktoria Plzeň nei sedicesimi ma è uscito agli ottavi col Benfica dopo i supplementari (1-0 c, 0-3 t).

• La formazione di Nenad Bjelica ha iniziato questa stagione di UEFA Champions League dal secondo turno di qualificazione dove ha eliminato i georgiani del Saburtalo con un 5-0 complessivo (2-0 t, 3-0 c) e gli ungheresi del Ferencváros per 5-1 (1-1 c, 4-0 t). Negli spareggi ha battuto il Rosenborg vincendo 2-0 in casa e pareggiando 1-1 in Norvegia.

• La Dinamo è imbattuta in casa da otto partite europee (V6 P2). La sconfitta con lo Young Boys nel ritorno degli spareggi della passata UEFA Champions League (1-2) è l'unica nelle ultime 13 di queste partite (V9 P3).

• Per la Dinamo questa sarà la settima partecipazione alla fase a gironi di UEFA Champions League, e la quinta in nove stagioni. Nelle ultime sei edizioni non ha tuttavia mai superato i gironi. Per la prima volta nell'edizione 2018/19, infatti, in 14 partecipazioni alla fase a gironi di competizioni UEFA (comprese tra Coppa UEFA e UEFA Europa League), il club croato è riuscito a qualificarsi alla fase successiva.

• Il bilancio della Dinamo nelle fasi a gironi di UEFA Champions League è: V4 P5 S27; i croati hanno subito sei sconfitte nell'ultima partecipazione risalente al 2016/17. Il club di Zagabria ha perso le ultime 11 partite e vinto una sola delle ultime 27 partite (P2 S24) – un 2-1 sull'Arsenal a Zagabria nel settembre 2015 che ha interrotto l'attesa di 16 anni per una vittoria nella competizione vera e propria.

• La Dinamo ha perso le ultime tre partite contro club italiani, più recentemente in casa (0-4) e in trasferta (0-2) con la Juventus nella fase a gironi 2016/17 di UEFA Champions League. Le tre vittorie contro squadre della Serie A sono arrivate tutte a Zagabria; il bilancio complessivo è: V3 P4 S12.

Atalanta

• Per l'Atalanta questa sarà la 36esima gara europea in sette campagne continentali. I bergamaschi hanno raggiunto la semifinale di Coppa delle Coppe nel 1987/88 e i quarti di Coppa UEFA tre anni dopo.

• Terza in Serie A nel 2018/19, miglior piazzamento di sempre, e seconda in Coppa Italia, per l'Atalanta è la terza partecipazione consecutiva a una competizione europea. Nel 2017/18 ha superato la fase a gironi di UEFA Europa League ma è stata eliminata ai sedicesimi dal Borussia Dortmund (2-3 t, 1-1 c), mentre nel 2018/19 ha perso per 4-3 ai rigori col København negli spareggi della stessa competizione dopo lo 0-0 finale; l'Atalanta aveva prima eliminato il Sarajevo (10-2 complessivo) e l'Hapoel Haifa (6-1).

• L'Atalanta ha perso cinque delle prime sei trasferte europee (P1) ma nelle 11 partite successive ha perso solo due volte (V4 P5) e una nelle ultime sette (V3 P3), ovvero la sconfitta in casa del Dortmund.

• Le partite con la Dinamo dell'autunno 1990 sono gli unici precedenti dell'Atalanta contro una squadra croata.

• L'Atalanta è l'unica formazione a esordire nella fase a gironi di questa edizione, il decimo club italiano diverso e complessivamente il 141esimo a giocare la competizione.

Collegamenti e curiosità

• L'allenatore della Dinamo Zagreb, Nenad Bjelica, ha allenato lo Spezia da luglio 2014 a novembre 2015.

• Il centrocampista croato dell'Atalanta ha iniziato la carriera all'Hajduk Split, segnando il 14 settembre 2013 due gol alla Dinamo all'età di 18 anni. In due stagioni all'Hajduk ha poi segnato 11 gol in 32 presenze di campionato.

• Hanno giocato in Italia:

Bruno Petković (Catania 2013–16, Varese 2014 (prestito), Reggiana 2015 (prestito), Entella 2015 (prestito), Trapani 2016, Bologna 2017, Verona 2018 (prestito))

Mislav Oršić (Spezia 2013/14)

Mario Šitum (Spezia 2014–16)

• Compagni in nazionale:

François Moubandje, Mario Gavranović e Remo Freuler (Svizzera)

Petar Stojanović e Josip Iličić (Slovenia)

• Hanno giocato insieme:

Mario Gavranović e Berat Djimsiti (Zürich 2012–16)

Izet Hajrović e Remo Freuler (Grasshoppers 2010–11)

Le ultime

Dinamo

• Mercato estivo

Arrivi: Luka Ivanušec (Lokomotiva Zagreb), Ivo Pinto (Norwich), François Moubandje (Toulouse)

Partenze: Ivan Šunjić (Birmingham), Amir Rrahmani (Hellas Verona), Luka Menalo (Olimpija Ljubljana, prestito), Jan Lecjaks (Omonia, prestito), Adrian Šemper (Chievo, prestito)

• La Dinamo ha iniziato la stagione il 13 luglio con una vittoria per 1-0 sul Rijeka in Supercoppa di Croazia.

• Il club di Zagabria ha vinto le prime sei partite di questa stagione in tutte le competizioni, ed è rimasta imbattuta nelle prime 12 partite (V9 P3), prima di perdere 1-0 in casa dell'Hajduk Split il 31 agosto.

• Il 6 settembre Bruno Petković ha segnato il terzo gol della Croazia nel 4-0 di Trnava sulla Slovacchia.

• Il 5 settembre Amer Gojak ha segnato una doppietta con la Bosnia-Erzegovina nel 5-0 delle qualificazioni EURO sul Liechtenstein, ed è andato nuovamente in gol tre giorni dopo nella sconfitta per 4-2 in casa dell'Armenia.

• Arijan Ademi ha segnato il gol del pari per la Macedonia del Nord nell'1-1 contro Irsaele del 5 settembre.

• Lovro Majer e Luka Ivanušec sono entrambi andati in gol con la Croazia U21 che ha battuto in amichevole gli Emirati Arabi per 3-0; il 10 settembre, Nikola Moro ha fatto un assist per la rete di Sandro Kulenović nella sconfitta contro la Scozia nelle qualificazioni ai Campionati Europei UEFA Under 21 (1-2).

• L'8 settembre, Mario Gavranović ha segnato il gol del 4-0 definitivo della Svizzera su Gibilterra.

• Il capitano della Spagna, Dani Olmo, ha segnato l'unico gol della Spagna nella vittoria in Kazakistan del 6 settembre ed entrambi nel 2-0 sul Montenegro di quattro giorni dopo.

• Nella recente sosta per le nazianali, la Dinamo ha giocato in amichevole contro il Radnik Križevci per il 110° anniversario del club, vincendo 7-0 con la tripletta di Izet Hajrović.

Atalanta

• Mercato estivo

Arrivi: Luis Muriel (Siviglia), Ruslan Malinovskiy (Genk), Guilherme Arana (Siviglia, prestito), Simon Kjær (Siviglia, prestito)

Partenze: Etrit Berisha (SPAL, prestito), Federico Mattiello (Cagliari, prestito), Gianluca Mancini (Roma), Andreas Cornelius (Parma, prestito), Dejan Kulusevski (Parma, prestito), Luca Vido (Crotone, prestito), Nicolas Haas (Frosinone, prestito), Arkadiusz Reca (SPAL, prestito))

• Le prime due partite stagionali dell'Atalanta si sono concluse con un 3-2, una vittoria in casa della Spal (25 agosto) e una sconfitta interna col Torino (1° settembre).*

• Il neo acquisto Luis Muriel ha segnato una doppietta all'esordio in casa della Spal mentre Duvan Zapata ha realizzato le due reti nella scontiffa col Torino.

• Il 9 agosto l'Atalanta ha preso Martin Škrtel ma il suo contratto è stato risolto consensualmente tre settimane dopo.

• Timothy Castagne è fuori per un intervento chirurgico al menisco da agosto.*

• Muriel ha segnato una doppietta nel 2-2 della Colombia contro il Brasile (7 settembre), mentre nella stessa giornata Ruslan Malinovskyi è andato in gol nella vittoria dell'Ucraina per 3-0 sulla Lituania.

• Il 9 settembre, al tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è stata conferita la cittadinanza onoraria della città di Bergamo.

*Dati da aggiornare nel weekend