Storia della partita: Napoli - Liverpool

Il Liverpool inizia la difesa del titolo di UEFA Champions League in trasferta contro una squadra che nella passata stagione ha portato i Reds a un passo dall'eliminazione: il Napoli.

• Le due squadre nella passata edizione sono capitate nello stesso girone ed entrambe le partite sono state ricche di colpi di scena soprattutto nei minuti finali. Nella sesta giornata, infatti, solo una strepitosa parata di Alisson Becker sul finale della partita ha impedito al Napoli di qualificarsi agli ottavi a spese della formazione inglese.

• Mentre per il Napoli è la quarta presenza consecutiva in UEFA Champions League, il Liverpool è alla terza di fila dopo aver raggiunto la finale nel 2018 e vinto la competizione nel 2019.

Precedenti

• Nella passata fase a gironi, le due squadre hanno vinto 1-0 in casa. Nella seconda giornata, Lorenzo Insigne ha segnato il gol della vittoria al 90' al San Paolo mentre alla sesta è stato Mohamed Salah a segnare al 34' ad Anfield l'1-0 finale che ha qualificato la squadra di Jürgen Klopp agli ottavi a spese della formazione italiana che si sarebbe invece qualificata senza la parata sul finale di Alisson su una conclusione ravvicinata di Arkadiusz Milik.

• I due club si sono incrociati anche nella fase a gironi 2010/11 di UEFA Europa League. Dopo uno 0-0 a Napoli, Ezequiel Lavezzi ha portato gli azzurri in vantaggio nel primo tempo ad Anfield, ma la tripletta di Steven Gerrard negli ultimi 15 minuti ha assicurato i tre punti al Liverpool. I Reds hanno poi vinto il girone davanti al Napoli. Mentre i partenopei sono usciti ai sedicesimi, il Liverpool ha perso agli ottavi.

Statistiche

Napoli

• Secondo classificato in Serie A per la seconda stagione consecutiva, il Napoli partecipa alla fase a gironi per la sesta volta, sempre nelle ultime nove stagioni. Nel 2011/12 e nel 2016/17 ha raggiunto gli ottavi, mentre nelle altre tre partecipazioni è arrivato terzo nel girone.

• I Partenopei nella passata fase a gironi hanno raccolto sette punti su nove in casa. Tuttavia il Napoli ha vinto appena quattro delle ultime nove gare interne in UEFA Champions League (dalla fase a gironi in poi), perdendo tre volte in questa striscia.

• Il Napoli ha vinto solo quattro delle ultime 12 partite di UEFA Champions League (P3 S5) – con tutte le vittorie maturate al San Paolo.

• Dopo il terzo posto nella fase a gironi dietro Paris Saint-Germain e Liverpool, in UEFA Europa League il Napoli ha vinto senza troppe difficoltà i sedicesimi col Zürich (5-1 complessivo), sconfitto il Salisburgo ai quarti (4-3 complessivo) ma è stato eliminato per la seconda volta nella stagione da un club inglese - l'Arsenal - che si è imposto nei quarti per 2-0 in Inghilterra e 1-0 in Italia.

• Il Napoli ha perso le ultime tre partite contro club di Premier League (in casa e trasferta) e cinque delle ultime sei. In casa è stato battuto in due delle ultime tre partite contro ospiti inglesi sebbene il suo bilancio complessivo a Napoli sia V5 P1 S2.

Liverpool

• Secondo classificato in Premier League nel 2018/19 ad appena un punto dai campioni del Manchester City, il Liverpool è alla fase a gironi di UEFA Champions League per la 12esima volta e non è riuscito a qualificarsi agli ottavi in tre sole occasioni.

• La squadra di Klopp ha perso tutte e tre le trasferte della passata fase a gironi ma è stata salvata dalle tre vittorie di Anfield che hanno permesso agli inglesi di avere la meglio sul Napoli per la differenza reti. Nel ritorno degli ottavi i Reds hanno battuto il Bayern München per 3-1 in trasferta dopo lo 0-0 dell'andata, e poi ai quarti hanno travolto il Porto per 6-1 tra andata e ritorno (2-0 c, 4-1 t). L'avventura europea sembrava al capolinea dopo la sconfitta per 3-0 in casa del Barcellona nell'andata della semifinale ma le doppietta di Georginio Wijnaldum e Divock Origi hanno ribaltato il discorso qualificazione in favore dei Reds che nella finale di Madrid si sono imposti per 2-0 sul Tottenham grazie a Salah e Origi, vincendo così la loro sesta Coppa dei Campioni.

• Il bilancio del Liverpool nella scorsa edizione di UEFA Champions League è stato: V8 P1 S4 GF24 GS12. Gli inglesi hanno vinto cinque delle ultime sette gare europee (P1 S1) ma perso sei delle ultime dieci trasferte in competizioni UEFA.

• La squadra di Klopp ha perso le ultime due trasferte in Italia ma è stata battuta appena tre volte nelle ultime nove gare in casa di formazioni italiane, vincendo tre volte.

• Il Liverpool ha già vinto un trofeo europeo in questa stagione avendo battuto il Chelsea a Istanbul in Supercoppa UEFA per 5-4 ai calci di rigore dopo il 2-2 finale.

Incroci e curiosità

• Ancelotti ha allenato il Chelsea dal 2009 al 2011, vincendo Premier League e FA Cup nel 2010.

• Il Borussia Dortmund di Klopp ha perso 2-1 a Napoli nella prima giornata della UEFA Champions League 2013/14; il club tedesco ha poi vinto il ritorno per 3-1 e si è qualificato agli ottavi insieme all'Arsenal mentre il Napoli è arrivato terzo nonostante avesse conquistato 12 punti come le altre due squadre.

• Salah ha giocato in Serie A con Fiorentina (2015) e Roma (2015–17), ed è andato in gol coi Giallorossi in una vittoria per 3-1 al San Paolo dell'ottobre 2016.

• Hanno giocato in Italia:

Alisson Becker (Roma 2016–18)

Xherdan Shaqiri (Inter 2015)

• Hanno giocato in Inghilterra:

David Ospina (Arsenal 2014–18)

Fernando Llorente (Swansea 2016/17, Tottenham 2017–19)

• Da giocatore degli Spurs, Llorente è entrato all'81' nella finale persa contro il Liverpool, e nei quarti ha segnato il gol decisivo contro il Manchester City.

• Hanno giocato insieme:

Kostas Manolas e Mohamed Salah (Roma 2015–17)

Kostas Manolas e Alisson Becker (2016–18)

Kalidou Koulibaly e Sadio Mané (Metz 2011/12)

Dries Mertens e Georginio Wijnaldum (PSV Eindhoven 2011–13)

José Callejón e Fabinho (Real Madrid 2012/13)

• Compagni in nazionale:

Dries Mertens e Divock Origi (Belgio)

Kalidou Koulibaly e Sadio Mané (Senegal)

Ultime notizie

Napoli

• Trasferimenti estivi

Acquisti: Giovanni Di Lorenzo (Empoli), David Ospina (Arsenal), Kostas Manolas (Roma), Eljif Elmas (Fenerbahce), Hirving Lozano (PSV), Fernando Llorente (Tottenham)

Cessioni: Roberto Insigne (Benevento), Amadou Diawara (Roma), Raúl Albiol (Villarreal), Carlos Vinicius (Benfica), Marko Rog (Cagliari, prestito), Gennaro Tutino (Hellas Verona, prestito), Adam Ounas (Nizza, prestito), Vlad Chiricheș (Sassuolo, prestito), Simone Verdi (Torino, prestito)

• Il Napoli ha iniziato la stagione di Serie A con due gare esterne per il rinnovamento dello Stadio San Paolo. Entrambe le partite sono terminate sul punteggio di 4-3: vittoria contro la Fiorentina con doppietta di Lorenzo Insigne e sconfitta contro la Juventus, decisa dall'autogol di Kalidou Koulibaly dopo una clamorosa rimonta.

• Tutti e i tre gol del Napoli sono stati segnati dai nuovi acquisti del mercato estivo: Manolas, Lozano e Di Lorenzo.

• Elseid Hysay è andato a bersaglio nel successo per 4-2 dell'Albania contro l'Islanda il 10 settembre.

• Insigne ha saltato le sfide di qualificazione dell'Italia per UEFA EURO 2020 contro Armenia e Finlandia per un problema alla coscia.*

• Problema alla coscia anche per Arkadiusz Milik (assente a livello internazionale con la Polonia), infortunatosi prima della sfida alla Juventus.*

Liverpool

• Trasferimenti estivi

Acquisti: Harvey Elliott (Fulham), Sepp van der Berg (Zwolle), Adrián (West Ham)

Cessioni: Daniel Sturridge (Trabzonspor), Alberto Moreno (svincolato), Ádám Bogdán (svincolato), Danny Ings (Southampton), Sheyi Ojo (Rangers, prestito), Rafael Camacho (Sporting CP), Marko Grujić (Hertha Berlin, prestito), Ben Woodburn (Oxford United, prestito), Simon Mignolet (Club Brugge), Harry Wilson (Bournemouth, prestito), Taiwo Awoniyi (Mainz), Ovie Ejaria (Reading, prestito), Bobby Duncan (Fiorentina),Ryan Kent (Rangers)

• Virgil van Dijk è stato nominato UEFA Men's Player of the Year 2018/19 a Montecarlo il 29 agosto; l'olandese è stato anche premiato come Difensore della Stagione, con Alisson Becker che ha ricevuto il premio di miglior portiere.

• La prossima presenza di James Milner sarà la 100esima nelle competizioni UEFA.

• Xherdan Shaqiri ha giocato 49 partite in competizioni UEFA per club.

• I Reds hanno iniziato la stagione con una sconfitta per 5-4 ai rigori con i campioni inglesi del Manchester City dopo l'1-1 nella FA Community Shield a Wembley il 4 agosto.

• Il Liverpool ha avuto la meglio ai rigori contro il Chelsea nella Supercoppa UEFA il 14 agosto, prevalendo 5-4 dopo il pareggio per 2-2 a Istanbul.

• I Merseyside sono l'unica squadra a punteggio pieno dopo quattro gare di Premier League.*

• Il Liverpool ha vinto le ultime 13 partite di Premier League, ed è imbattuto da 21 partite di campionato (V17 P4), precisamente dal ko per 4-1 contro il Manchester City il 3 gennaio.*

• Georginio Wijnaldum ha segnato nelle due partite con l'Olanda per UEFA EURO 2020: vittoria per 4-2 contro la Germania il 6 settembre e successo per 4-0 contro l'Estonia tre giorni dopo.

• Dejan Lovren ha aiutato la Croazia nel successo per 4-0 contro la Slovacchia il 6 settembre.

• Alisson è fuori per un problema al polpaccio dalla vittoria casalinga per 4-1 del Liverpool contro il Norwich nella prima giornata di Premier League il 9 agosto.*

• Naby Keïta è indisponibile per un problema all'inguine dalla sfida di Community Shield del 4 agosto.*

*Aggiornamenti nel weekend