La supersfida Fantasy: Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi

Come sempre accade, Cristiano Ronaldo (€11,5mln) e Lionel Messi (€11,5mln) sono i primi nomi sul taccuino degli allenatori #UCLfantasy, ma se non voleste andare in bancarotta per prenderli tutti e due, quale delle due macchine da gol farebbe al caso vostro?

Non è una domanda facile a cui rispondere. La scorsa stagione è stato Messi a prevalere in #UCLfantasy, segnando 12 volte nel cammino del Barcellona fino alle semifinali. Con le dodici reti segnate - in media uno ogni 70 minuti -, l'argentino è stato il miglior marcatore della competizione mentre l'asso portoghese ha chiuso la stagione europea con sei gol, ovvero il totale più basso di gol dal 2008/09.

Due stagioni fa invece è stata una storia totalmente diversa con Ronaldo autore di 15 gol e leader di quel Real Madrid che ha vinto la sua terza UEFA Champions League consecutiva. Al contrario in quella stagione è stato Messi a chiudere a quota sei gol e a giocare al di sotto dei suoi standard.

Sommando le due stagioni, il quadro risulta abbastanza equilibrato con Ronaldo in leggero vantaggio sia sul fronte dei gol (21-18) che degli assist (5-4). Tuttavia, uno sguardo più approfondito alle statistiche rivela che Messi ha giocato due partite in meno. Secondo questo dato quindi l'argentino ha in realtà un punteggio leggermente superiore per partita (6,10–6,5).

Quindi chi scegliere per la prima giornata #UCLfantasy? Naturalmente ci sono ragioni convincenti per includere uno o l'altro o anche entrambi, ma col calendario che vede la Juventus giocare due partite in casa nelle prime tre giornate rispetto alle due esterne del Barça, Ronaldo sembrerebbe la scelta migliore per iniziare al meglio la stagione.

CHI SCEGLIERE TRA RONALDO E MESSI?