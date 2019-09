La supersfida Fantasy: Salah vs Mané

Mohamed Salah e Sadio Mané sono i due giocatori più pericolosi della manovra offensiva del Liverpool, così UEFA.com sfoglia i libri delle statistiche per vedere chi dei due sia la scelta migliore in termini di #UCLfantasy.

Nelle due precedenti stagioni, nessun club ha giocato più partite o segnato più gol in UEFA Champions League degli attuali campioni in carica del Livepool. Prima della vittoria di tre mesi fa a Madrid, i Reds avevano raggiunto la finale nell'edizione 2017/18 ma avevano perso nonostante aver stabilito un nuovo record per più gol segnati in una stagione di UEFA Champions League con 47 marcature - ovvero una media di 3,13 a partita. Sadio Mané e Mohamed Salah sono stati i protagonisti assoluti di queste due campagne europee mozzafiato.

Classificato come centrocampista in #UCLfantasy, Salah è uno dei tre centrocampisti che costano 11 milioni di euro insieme a Eden Hazard (€11,0mln) e Raheem Sterling (€11,0mln), mentre Mané costa 0,5 mln di euro in meno.

Sebbene Mané abbia fatto più assist nelle ultime due stagioni (sei contro i quattro di Salah, l'egiziano è stato più prolifico sotto porta con 16 marcature in UEFA Champions League contro le 14 di Mané. Salah inoltre beneficia dei tiri dal dischetto in quanto è il rigorista designato del Liverpool - con due gol segnati dagli 11 metri, di cui uno nella finale del 2019. L'egiziano è anche il giocatore leggermente più esplosivo, avendo conquistato dieci o più punti in ben quattro occasioni contro le tre di Mané.

