La supersfida Fantasy: Neymar contro Mbappé

UEFA.com paragona le due punte di diamante del PSG, Neymar (11,5 mln di euro) e Kylian Mbappé (10,5 mln di euro), analizzando il loro rendimento nelle ultime due edizioni di UEFA Champions League.

I due attaccanti sono stati molto prolifici nelle ultime due stagioni, specialmente nella fase a gironi dove il Paris è stato quasi inarrestabile in fase offensiva. I campioni di Francia hanno segnato 47 gol in UEFA Champions League, per una media di 2,94 a partita, e nel 2017/18 hanno stabilito un nuovo record per più gol fatti in una singola fase a gironi con 25 reti.

Gli allenatori di #UCLfantasy dovranno sborsare 1,0 mln di euro extra per Neymar rispetto a Mbappé ma il brasiliano potrebbe rivelarsi un ottimo investimento. Nonostante tre presenze in meno in UEFA Champions League nelle ultime due stagioni, infatti, Neymar ha segnato tre gol in più e fatto appena un assist in meno di Mbappé.

Con questo score Neymar ha registrato una media di 6,23 punti a partita, ovvero quasi mezzo punto in più del suo compagno di reparto. Il brasiliano offre un potenziale più esplosivo del francese avendo conquistato dieci o più punti due volte nelle ultime 13 partite mentre Mbappé non è mai andato in doppia cifra nelle ultime 16 presenze.

