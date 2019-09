Fantasy Football: gli eroi della fase a gironi

Con la UEFA Champions League 2019/20 ai nastri di partenza per la prima giornata, UEFA.com vi svela chi sono i giocatori che storicamente hanno giocato bene nella fase a gironi.

Cristiano Ronaldo (€11,5 mln) - Juventus

Miglior marcatore di sempre della UEFA Champions League, Ronaldo ha segnato ben 126 gol in 162 partite con le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus, col 47% delle marcature messe a segno nella fase a gironi. La sua miglior stagione nella fase a gironi è stata nel 2015/16, quando l'asso portoghese ha segnato 11 reti (un record) col Real; due anni dopo, nel 2017/18, Ronaldo ha stabilito un altro record della competizione diventando il primo giocatore a segnare in tutte e sei le partite del girone.

Lionel Messi (€11,5 mln) – Barcellona

Segue a ruota Lionel Messi. Secondo nella classifica marcatori di tutti i tempi di UEFA Champions League, l'argentino ha segnato 112 gol in 135 presenze – tutte col Barcellona. Nella fase a gironi ha segnato 66 gol (record), cinque in più di Ronaldo. Messi inoltre precede Ronaldo nella classifica #UCLfantasy della fase a gironi avendo conquistato 116 punti #UCLfantasy nelle ultime tre stagioni, con una media di poco meno di 39 punti a stagione; ciò significa 6,44 punti a partita.

Neymar (€11,5 mln) - PSG

Nelle ultime tre stagioni, Neymar è stato il giocatore dal rendimento più costante in termini di #UCLfantasy nella fase a gironi. Il brasiliano è l'unico ad aver conquistato 33 o più punti in ciascuna delle ultime tre stagioni, per un totale di 114 punti Fantasy. Questa continuità è dovuta fondamentalmente alla sua capacità di fare gol ma anche di creare occasioni. Nelle ultime tre stagioni Neymar ha realizzato 13 gol e confezionato 12 assist, e ha garantito non meno di sette ribaltamenti offensivi a stagione nella fase a gironi.

Edinson Cavani (€9,0 mln) - PSG

Nonostante il suo score eccellente nella fase a gironi negli ultimi tre anni, Cavani ha un prezzo ragionevole in questa stagione. Sebbene nel 2018/19 abbia segnato appena due gol, l'uruguaiano ha comunque conquistato 24 punti per una media di 4,00 a partita. Prima dell'anno scorso, Cavani era uno dei migliori giocatori di #UCLfantasy avendo raccolto 41 punti nelle fasi a gironi 2016/17 e 2017/18. In quei due anni, Cavani aveva segnato complessivamente 12 gol quindi potrebbe rivelarsi un vero affare se dovesse tornare a quegli standard.

Robert Lewandowski (€10.5 mln) – Bayern

Nelle ultime tre fasi a gironi ha segnato 16 gol, di cui otto nel 2018/19. Al termine della sesta giornata, infatti, è stato il miglior marcatore della fase a gironi e il top scorer di #UCLfantasy. Attualmente sesto nella classifica generale marcatori della UEFA Champions League, Lewandowski cercherà di scalare le classifiche a suon di prestazioni in questa edizione.

