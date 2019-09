Confermate le rose di Champions League

Dopo l'annuncio delle rose ufficiali delle 32 squadre partecipanti alla fase a gironi di UEFA Champions League, gli allenatori del Fantasy Football possono iniziare a preparare la loro squadra per il calcio d'inizio di martedì 17 settembre.

GIOCA A FANTASY FOOTBALL

Come funziona la procedura di registrazione di giocatori? Qual era la scadenza? Qual è la differenza tra Lista A e Lista B? Che cosa si intende per "giocatore cresciuto localmente"? Ecco tutte le informazioni più utili.

Clicca sui seguenti link per visualizzare la rosa completa delle squadre in ogni girone.

Gruppo A

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Club Brugge

Galatasaray

Gruppo B

Bayern München

Tottenham Hotspur

Olympiacos

Crvena zvezda

Gruppo C

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Dinamo Zagreb

Atalanta

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights

Ronaldo on 15 years at the top with Messi