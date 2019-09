Gruppo B: le contendenti

Bayern Monaco



Ranking UEFA per coefficienti (alla fine del 2018/19): 3°

Come si è qualificato: campione di Germania

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: campione, cinque volte (la più recente nel 2013)

Scorsa stagione: ottavi di finale (sconfitta complessiva per 3-1 contro il Liverpool)

Fase a gironi della scorsa stagione: vincitrice Gruppo E – V4 P2 S0 GF15 GS5 (contro Ajax, Benfica, AEK Athens)

Mercato estivo

Arrivi: Lucas Hernández (Atlético Madrid), Benjamin Pavard (Stuttgart), Ivan Perišić (Inter, prestito), Philippe Coutinho (Barcelona, prestito)

Partenze: Franck Ribéry (svincolato), Arjen Robben (svincolato), Rafinha (svincolato), Mats Hummels (Dortmund), Renato Sanches (LOSC Lille)

Allenatore: Niko Kovač

Ex centrocampista difensivo, Kovač ha giocato nell'Hertha, Leverkusen, Bayern e nella Croazia. Dopo un periodo sulla panchina della sua nazionale – anche in Coppa del Mondo FIFA 2014 – è stato ingaggiato dall'Eintracht, con cui ha vinto la Coppa di Germania 2018 contro il Bayern. La scorsa stagione è stato assunto dalla squadra bavarese, vincendo campionato e coppa nazionale alla prima stagione.

Giocatore chiave: Robert Lewandowski

Lewandowski ha segnato otto gol nella fase a gironi della scorsa edizione e sarà nuovamente il punto focale dell'attacco, soprattutto dopo la partenza di Franck Ribéry e Arjen Robben. La scorsa stagione ha superato i 200 gol in Bundesliga ed è stato capocannoniere per la quarta volta in carriera. In UEFA Champions League non ha mai sbagliato un calcio di rigore (9/9).

Osservato speciale: Alphonso Davies

Nato in un campo profughi in Ghana e cresciuto in Canada, l'esterno 18enne è arrivato la scorsa primavera dai Vancouver Whitecaps e si è messo in luce nel precampionato.

Tottenham Hotspur

Ranking UEFA per coefficienti (alla fine del 2018/19): 17°

Come si è qualificato: quarto in Premier League

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vicecampione (2019)

Scorsa stagione: vicecampione (sconfitta per 2-0 contro il Liverpool in finale)

Fase a gironi della scorsa stagione: seconda classificata nel Gruppo B – V2 P2 S2 GF9 GS10 (contro Barcellona, Inter, PSV)

Mercato estivo

Arrivi: Tanguy Ndombele (Lyon), Giovani Lo Celso (Real Betis, prestito), Ryan Sessegnon (Fulham)

Partenze: Kieran Trippier (Atlético Madrid), Vincent Janssen (Monterrey), Fernando Llorente (svincolato), Georges-Kévin Nkoudou (Beşiktaş)

Allenatore: Mauricio Pochettino

Difensore centrale arcigno, Pochettino ha giocato per un breve periodo con Diego Maradona. L'argentino ha allenato Espanyol e Southampton prima di approdare nel 2014 al Tottenham, con cui si è piazzato fra le prime quattro in campionato nelle prime quattro stagioni. Nel 2019 ha portato la squadra in finale di UEFA Champions League pur non avendo effettuato grossi acquisti. .

Giocatore chiave: Harry Kane

Capocannoniere in Coppa del Mondo FIFA 2018, Kane vanta uno straordinario bottino di 14 gol in soli 19 gare di UEFA Champions League. Due volte vincitore della Scarpa d'Oro in Premier League, il 26enne attaccante ha segnato almeno 24 gol fra tutte le competizioni in cinque stagioni consecutive.

Osservato speciale: Giovani Lo Celso

A soli 23 anni, il centrocampista argentino ha già fatto bene con Paris e Real Betis dopo il suo arrivo dal Rosario Central nel 2016. Inoltre, è stato uno dei protagonisti della scorsa UEFA Europa League, con cinque gol in sette partite, e ha già collezionato 19 presenze in una nazionale ricca di talenti offensivi.

Olympiacos

Ranking UEFA per coefficienti (alla fine del 2018/19): 35°

Come si è qualificato: secondo in campionato, vincitore agli spareggi (6-1 complessivo sul Krasnodar)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: quarti di finale (1999)

Scorsa stagione: sedicesimi di UEFA Europa League (sconfitta complessiva per 3-2 contro la Dynamo Kyiv)

Mercato estivo

Arrivi: José Sá (Porto), Mathieu Valbuena (Fenerbahçe), Rúben Semedo (Villarreal), Bruno Gaspar (Sporting CP)

Partenze: Bibras Natcho (Partizan), Björn Engels (Reims), Andreas Gianniotis (Maccabi Tel-Aviv)

L'Olympiacos ha eliminato il Krasnodar agli spareggi ©AFP

Allenatore: Pedro Martins

L'ex centrocampista ha trascorso gran parte della carriera nel Feirense, la squadra della sua città, ma ha anche rappresentato Vitória SC, Sporting CP, Boavista, Santa Clara e Alverca. Dopo aver allenato diversi club in terza serie portoghese, ha meritato la promozione al Marítimo nel 2010. Quindi ha lavorato al Rio Ave e al Vitória SC, mentre ad aprile 2018 è arrivata la chiamata dell'Olympiacos.

Giocatore chiave: Guilherme

Il centrocampista brasiliano ha maturato esperienza con l'Udinese e il Deportivo La Coruña prima di passare all'Olympiacos nel 2018. Grazie al senso della posizione e alla bravura nei contrasti, sarà una delle pedine fondamentali di Pedro Martins.

Osservato speciale: Svetozar Marković

Il centrale serbo è stato acquistato quest'estate e, pur avendo solo 19 anni, lotterà per un posto da titolare. Ha disputato 25 gare di campionato e sette nei preliminari di UEFA Europa League la scorsa stagione, mentre per stile di gioco è stato paragonato a Sergio Ramos.

Crvena zvezda

Ranking UEFA per coefficienti (alla fine del 2018/19): 88°

Come si è qualificato: campione di Serbia, vincitore agli spareggi (3-3 tot. contro lo Young Boys, vittoria ai gol in trasferta)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: campione (1991)

Scorsa stagione: fase a gironi (quarto posto)

Fase a gironi della scorsa stagione: quarto nel Gruppo C – V1 P1 S4 GF5 GS17 (contro Paris, Liverpool, Napoli)

Mercato estivo

Arrivi: Mateo García (Las Palmas), Tomané (Tondela), Njegoš Petrović (Rad)

Partenze: Dejan Joveljić (Eintracht), Aleksa Terzić (Fiorentina), Lorenzo Ebecilio (Júbilo Iwata)

Il Crvena zvezda festeggia la qualificazione alla fase a gironi ©Getty Images

Allenatore: Vladan Milojević

Cresciuto nelle giovanili del club, Milojević ha trascorso gran parte della carriera in Grecia con il Panathinaikos e l'Iraklis Thessaloniki. Dopo aver appreso gli scarpini al chiodo ha allenato diversi club. I suoi primi successi sono stati la promozione con il Čukarički nella massima serie e la vittoria della Coppa di Serbia nel 2015. Nel 2017 ha accettato la chiamata del Crvena zvezda, con cui ha vinto due campionati consecutivi (2018, 2019) e ha raggiunto la fase a gironi della scorsa UEFA Champions League.

Giocatore chiave: El Fardou Ben Nabouhane

Il nazionale delle Comore è molto apprezzato dal tecnico Milojević, che lo ha portato a Belgrado dopo averlo avuto in prestito al Panionios nel 2016. La scorsa stagione, il giocatore ha totalizzato 17 gol in campionato e sette tra qualificazioni e fase a gironi di Champions League.

Osservato speciale: Richmond Boakye

Dopo aver giocato in Italia, Spagna, Olanda e Cina, l'attaccante ghanese ha vissuto la sua miglior stagione nella capitale serba, totalizzando 13 gol in 15 gare di campionato. Ha firmato il rinnovo dopo un breve periodo allo Jiangsu Suning e ha contribuito con tre gol e un assist nelle qualificazioni di questa Champions League.

