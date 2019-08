Il Napoli rimonta, ma la Juve è spietata e vince 4-3

Juventus-Napoli 4-3 (Danilo 16’, Higuaín 19’, Ronaldo 62’, aut. Koulibaly 90’+2’; Manolas 66’, Lozano 68’, Di Lorenzo 81’)

La prima sfida Scudetto finisce con un’incredibile vittoria della Juvents. Allo Juventus Stadium, nell’anticipo serale della seconda giornata di Serie A, il Napoli va sotto di tre gol contro i campioni d’Italia - dopo un primo tempo da incubo - ma compie un’incredibile rimonta e risale fino al 3-3: nel recupero è una clamorosa autore di Kalidou Koulibaly a condannare la squadra di Carlo Ancelotti dopo il pareggio del difensore Giovanni Di Lorenzo.

L’avvio dei campioni d’Italia - ancora orfani in panchina dell’ex Maurizio Sarri - è rabbioso, anche se Wojciech Szczęsny salva la sua porta con una grandissima parata sul tiro da fuori area di Allan. Al 16’, comunque, i Bianconeri sbloccano il risultato. Il brasiliano Danilo, appena entrato al posto dell’infortunato Mattia De Sciglio, mette dentro con un tocco da dentro l’area che Alex Meret riesce solo a toccare.

Tre minuti e arriva il raddoppio. Gonzalo Higuaín riceve il pallone, supera in dribbling Kalidou Koulibaly e con un gran sinistro mette il pallone sotto l’incrocio: stavolta il Pipita, un ex, esulta. Sami Khedira colpisce una clamorosa traversa, si va al riposto con la Juventus saldamente in controllo del match.

Nella ripresa Ancelotti mette dentro Mário Rui e il neo-acquisto Hirving Lozano, che prendono il posto di Faouzi Ghoulam e del capitano Lorenzo Insigne. Il polacco Piotr Zieliński e Dries Mertens provano a suonare la carica, ma è ancora la Juventus a colpire. Assist di Douglas Costa e sinistro vincente di Ronaldo che non dà scampo a Meret.

Il Napoli sembra alle corde, ma ha un sussulto nello spazio di due minuti. Kostas Manolas, di testa sul cross di Mário Rui, riesce a battere il suo ex compagno (nella Roma) Szczęsny, poi è il messicano Lozano a riaprire la partita con un gol in spaccata sull’assist di Zieliński.

Ancelotti e i suoi ci credono, anche se Douglas Costa colpisce un’altra traversa. E a nove minuti dalla fine la caparbietà dei Partenopei è premiata. Di Lorenzo, difensore arrivato in estate dall’Empoli, si inserisce alla perfezione sulla punizione calciata da José Callejón e sul secondo palo insacca il 3-3.

Sembra dover finire così, ma nel recupero si completa la serata da incubo di Koulibaly: il difensore del Senegal colpisce maldestramente il pallone sulla punizione del subentrato Paulo Dybala e mette ancora il pallone alle spalle di Meret. Finisce 4-3 per la Juventus, che resta a punteggio pieno. Il Napoli si morde le mani per una rimonta che ormai sembrava perfezionata.





