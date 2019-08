Chiellini regala alla Juve un esordio vincente

Parma-Juventus 0-1 (Chiellini 21')

La Juventus parte con il piede giusto e inizia il campionato incamerando i primi tre punti della stagione. In casa del Parma, nella gara inaugurale della Serie A 2019-20, i campioni d’Italia passano 1-0 e regala a Maurizio Sarri - out per la polmonite, sostituito in panchina da Giovanni Martusciello - un esordio vincente. Il match-winner è il capitano, Giorgio Chiellini.

La prima nitida opportunità per i campioni d’Italia arriva al 12’. Sullo splendido cross di Sami Khedira, Cristiano Ronaldo anticipa il suo marcatore diretto e colpisce bene di testa, ma manda alto. Al 21’, comunque, la Signora passa in vantaggio.

Su un corner dalla destra l’uscita di Luigi Sepe non è perfetta, Alex Sandro calcia verso la porta e Chiellini, con un tocco da attaccante consumato, mette nel sacco l’1-0. CR7, al termine di una splendida azione, fallisce la chance del raddoppio sull’ottimo servizio di prima di Gonzalo Higuaín, schierato titolare.

Il fuoriclasse portoghese si riscatta al 34’: Douglas Costa “spacca in due” la difesa di casa e serve Ronaldo, che in diagonale fa centro. Dopo un accurato controllo al VAR, la rete è annullata per il millimetro fuorigioco dello stesso CR7.

Nella ripresa c’è spazio per Adrien Rabiot, poi entrano anche Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi al posto di Douglas Costa e Higuaín. L’arbitro concede sei minuti di recupero, al 93' una gran punizione del brasiliano Hernani mette un po' di apprensione ai Bianconeri che difendono comunque il vantaggio e portano a casa il primo successo della nuova stagione. Partendo con il piede giusto.



