Lionel Messi: Attaccante della Stagione di Champions League

Lionel Messi ha vinto il premio di Attaccante della Stagione 2018/19 di UEFA Champions League.

Il 32enne argentino ha disputato l'ennesima stagione straordinaria nella più importante competizione europea per club, vincendo la classifica marcatori di UEFA Champions League con 12 gol nonostante l'eliminazione del suo Barça in semifinale per mano dei futuri campioni del Liverpool.

La top ten del premio Attaccante della Stagione

1 Lionel Messi (Barcellona) – 285 punti

2 Sadio Mané (Liverpool) – 109 punti

3 Cristiano Ronaldo (Juventus) – 91 punti

4 Mohamed Salah (Liverpool) – 83 punti

5 Dušan Tadić (Ajax) – 35 punti

6 Raheem Sterling (Manchester City) – 15 punti

7 Robert Lewandowski (Bayern) – 10 punti

8= Roberto Firmino (Liverpool) – 9 punti

8= Harry Kane (Tottenham) – 9 punti

10 Leroy Sané (Manchester City) – 6 punti

Il 2018/19 di Messi in numeri

Trofei: Liga spagnola

Premi individuali: nella Squadra della Stagione di UEFA Champions League, capocannoniere UEFA Champions League, vincitore Scarpa d'Oro ESM, più gol e assist di tutti in Liga

UEFA Champions League

Presenze: 10

Minuti: 837

Gol: 12

Assist: 3

Campionato

Presenze: 34

Gol: 36

Citazioni su Messi

"Messi è un giocatore straordinario di un'altra galassia non solo per i gol, ma anche per tutto ciò che crea in campo in termini di gioco per la squadra".

Ernesto Valverde, allenatore Barcellona

Messi ha disputato un'altra straordinaria stagione ©Getty Images

"È un piacere vederlo ogni giorno. La concretezza che ha in allenamento e nelle partite è incredibile. È fondamentale nei calci piazzati, negli spazi aperti - per questo è il miglior calciatore del mondo".

Sergio Busquets, centrocampista Barcellona



Come è stato scelto Messi

La giuria è stata composta dagli allenatori dei 32 club della fase a gironi 2018/19 di UEFA Champions League e dai 55 giornalisti scelti dal gruppo European Sports Media (ESM) in rappresentanza delle federazioni della UEFA. Agli allenatori non è stato permesso di votare i propri giocatori.

I membri della giuria hanno scelto i tre calciatori preferiti per ruolo, assegnando cinque punti al primo, tre al secondo e uno al terzo. Il calciatore che ha ricevuto più punti per ciascuna categoria è stato incoronato vincitore.

Altri vincitori dei premi

UEFA Men's Player of the Year: Virgil van Dijk

UEFA Women's Player of the Year: Lucy Bronze

Difensore della Stagione: Virgil van Dijk

Centrocampista della Stagione: Frenkie de Jong

Attaccante della Stagione: Lionel Messi