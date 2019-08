Sorteggio Champions League: in quali fasce saranno le italiane?

In attesa di scoprire quali saranno i sei club che completano il tabellone della fase a gironi di UEFA Champions League, sono attualmente 26 le squadre già certe di partecipare al torneo. I sei posti ancora vacanti verranno colmati dalle vincitrici degli spareggi di UEFA Champions League, le cui gare di andata si disputeranno questa settimana.

Il sorteggio per la fase a gironi si svolgerà a partire dalle 18.00 di giovedì 29 agosto.

Partecipanti al sorteggio della fase a gironi 2018/19

Alla fase a gironi di UEFA Champions League 2019/20 si qualificano direttamente 26 squadre.

Sono: la vincitrice della UEFA Champions League, la vincitrice della UEFA Europa League, le prime quattro classificate nei campionati di Spagna, Inghilterra, Germania e Italia, le prime due classificate nei campionati di Francia e Russia e le vincitrici del campionato in Portogallo, Ucraina, Belgio e Turchia.

Tuttavia, il Liverpool si è assicurato un posto attraverso il campionato. Il posto per i vincitori della UEFA Champions League passa ai campioni della 11esima federazione nazionale, l'Austria*.

Invece, il posto riservato ai vincitori della UEFA Europa League sarà occupato dalla terza in classifica in Francia** dopo che il Chelsea – un'altra squadra già qualificata per l'edizione 2019/20 della UEFA Champions League attraverso la Premier League – ha sollevato il trofeo a Baku.

ESP: Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid, Valencia

ENG: Manchester City, Liverpool (holders), Chelsea, Tottenham Hotspur

ITA: Juventus, Napoli, Atalanta, Internazionale Milano

GER: Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen

FRA: Paris Saint-Germain, LOSC Lille, Lyon**

RUS: Zenit, Lokomotiv Moskva

POR: Benfica

UKR: Shakhtar Donetsk

BEL: Genk

TUR: Galatasaray

AUT: Salzburg*

Più le sei squadre vincitrici degli spareggi

Prima fascia definitiva (vincitrice UCL, vincitrice UEL, vincitrici dei primi sei campionati nazionali europei in base al ranking UEFA)

Liverpool (ENG, campione in carica)

Chelsea (ENG, vincitrice UEFA Europa League)

Barcelona (ESP)

Manchester City (ENG)

Juventus (ITA)

Bayern (GER)

Paris (FRA)

Zenit (RUS)

Seconda fascia provvisoria (sulla base del ranking UEFA per club 2017/18)

146,000 Real Madrid (ESP)

127,000 Atlético Madrid (ESP)

85,000 Borussia Dortmund (GER)

80,000 Napoli (ITA)

80,000 Shakhtar Donetsk (UKR)

78,000 Tottenham Hotspur (ENG)

68,000 Benfica (POR)

61,500 Lyon (FRA)

Terza fascia provvisoria (sulla base del ranking UEFA per club 2017/18)

61,000 Bayer Leverkusen (GER)

54,500 Salzburg (AUT)

37,000 Valencia (ESP)

31,000 Internazionale Milano (ITA)

28,500 Lokomotiv Moskva (RUS)

25,000 Genk (BEL)

22,500 Galatasaray (TUR)

22,000 RB Leipzig (GER)

Quarta fascia provvisoria (sulla base del ranking UEFA per club 2017/18)

14,945 Atalanta (ITA)

11,699 LOSC Lille (FRA)

La composizione definitiva della seconda, terza e quarta fascia dipenderà da quali club accederanno alla fase a gironi al termine del percorso di qualificazione. Le squadre italiane, però, sono già sicure di essere collocate nelle fasce in cui sono attualmente. Nessuna squadra agli spareggi, infatti, ha un coefficiente più alto del Napoli, mentre solo quattro squadre hanno un coefficiente più alto dell'Inter, che non potrà quindi scivolare oltre la terza fascia. L'Atalanta, infine, andrà sicuramente in quarta fascia.

I coefficienti delle squadre agli spareggi di UEFA Champions League

Ajax (NED) 70,500

Olympiacos (GRE) 44,000

Club Brugge (BEL) 39,500

Krasnodar (RUS) 34,500

GNK Dinamo (CRO) 29,500

Young Boys (SUI) 27,500

APOEL (CYP) 25,500

Slavia Praha (CZE) 21,500

Crvena zvezda (SRB) 16,750

Rosenborg (NOR) 11,500

LASK (AUT) 6,250 coefficiente nazionale; 2,000 club

CFR Cluj (ROU) 3,500

Il programma degli spareggi di UEFA Champions League

20 e 28 agosto

CFR Cluj (ROU) - Slavia Praha (CZE)

APOEL (CYP) - Ajax (NED - 70,500)

LASK (AUT) - Club Brugge (BEL)

21 e 27 agosto

GNK Dinamo (CRO) - Rosenborg (NOR)

Young Boys (SUI) - Crvena zvezda (SRB)

Olympiacos (GRE) - Krasnodar (RUS)

Tutte le informazioni e le squadre sono soggette all'approvazione finale da parte della UEFA.