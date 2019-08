Nuova stagione di Fantasy Football!

La nuova stagione di UEFA Champions League è già cominciata: a pochi giorni dall'inizio della fase a gironi, torna anche Fantasy Football!

GIOCA A UCL FANTASY

Il gioco più popolare di UEFA.com ha tante novità, che offriranno un'esperienza migliore agli utenti pur mantenendo le caratteristiche che lo hanno reso così famoso.

Quindi, preparati a giocare e avvantaggiati sui tuoi avversari formando subito la tua squadra: non dimenticare che potrai comunque effettuare un numero illimitato di trasferimenti entro la prima giornata, quindi hai tempo per pensare e ripensare!

Novità del Fantasy Football 2019/20

Migliore selezione dei giocatori

Più suggerimenti durante la selezione

Un punto in più per i gol segnati da fuori area

Un punto in più ogni tre palloni recuperati

Possibilità di cambiare il capitano se espulso durante le partite del martedì

Più contenuti editoriali per aiutarti a selezionare la squadra migliore

Date principali

22 agosto – Inizia la nuova edizione del gioco

29 agosto – Sorteggio fase a gironi

3 settembre – Scadenza comunicazione rose da parte dei club

17 settembre – Prima giornata

Premi

UEFA e Playstation offrono grandi premi per questa edizione, come un viaggio tutto incluso per la finale, una PS4 e FIFA 20.

Premi per:

Vincitore della stagione (giornate 1–13)

Secondi classificati in stagione (giornate 1–13)

Vincitore superpremio (giornate 1–10)

Vincitore fase a gironi (giornate 1–6)

SELEZIONA SUBITO LA TUA SQUADRA