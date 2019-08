È di Lionel Messi il gol della Stagione di UEFA.com

I lettori di UEFA.com hanno decretato che il calcio di punizione trasformato da Lionel Messi contro il Liverpool è il Gol della Stagione 2018/19.

Il gol di Messi è stato il secondo della semifinale di andata di UEFA Champions League vinta per 3-0 dal Barcellona contro il Liverpool, oltre che la 600esima marcatura personale con i blaugrana. Nel sondaggio fra i lettori di UEFA.com, Messi ha preceduto Cristiano Ronaldo, autore di un fantastico gol al volo nella gara della fase a gironi tra Juventus e Manchester United.

L'argentino si aggiudica il Gol della Stagione per la terza volta dopo le prime due edizioni del premio, 2014/15 e 2015/16.

Le prime tre posizioni

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Gol della Stagione: albo d'oro

1°: Lionel Messi (BARCELONA - Liverpool 3-0)

Semifinali di UEFA Champions League, 01/05/19

2°: Cristiano Ronaldo (JUVENTUS - Manchester United 1-2)

Fase a gironi di UEFA Champions League, 07/11/18

3°: Danilo (PORTOGALLO - Serbia 1-1)

Qualificazioni europee, seconda giornata, 25/03/19

Potevano essere votati solo i gol segnati nelle competizioni UEFA per club o per nazionali nella stagione 2018/19. La lista dei 10 gol candidati è stata compilata dagli osservatori tecnici UEFA, tra cui figurano ex allenatori e giocatori internazionali.

Gol della Stagione di UEFA.com - Albo d'oro

2018: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) contro Juventus, 03/04/18

2017: Mario Mandžukić (Juventus) contro Real Madrid, 03/06/17

2016: Lionel Messi (Barcellona) contro Roma, 24/11/15

2015: Lionel Messi (Barcellona) contro Bayern, 06/05/15