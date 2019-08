Premi per ruolo di Champions League: statistiche

Tre giocatori per ruolo competono per i premi per ruolo in UEFA Champions League 2018/19: UEFA.com pubblica le statistiche che hanno permesso loro di conquistare un posto tra i finalisti.

I MIGLIORI 10 PER RUOLO

PORTIERI

Alisson Becker (Liverpool)

Presenze: 13

Minuti: 1170

Partite senza subire gol: 6

Gol subiti: 12

Hugo Lloris (Tottenham)

Presenze: 11

Minuti: 979

Partite senza subire gol: 4

Gol subiti: 15

Marc-André ter Stegen (Barcelona)

Presenze: 11

Minuti: 990

Partite senza subire gol: 6

Gol subiti: 9

DIFENSORI

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Presenze: 11

Minuti: 922

Partite senza subire gol: 7

Gol subiti: 6

Gol: 0

Assist: 4

Matthijs de Ligt (Ajax, ora Juventus)

Presenze: 11

Minuti: 990

Partite senza subire gol: 3

Gol subiti: 13

Gol: 2

Assist: 0

Virgil van Dijk (Liverpool)

Presenze: 12

Minuti: 1080

Partite senza subire gol: 5

Gol subiti: 12

Gol: 2

Assist: 2

CENTROCAMPISTI

Frenkie de Jong (Ajax, ora Barcellona)

Presenze: 11

Minuti: 986

Gol: 0

Assist: 0

Christian Eriksen (Tottenham)

Presenze: 12

Minuti: 1003

Gol: 2

Assist: 4

Jordan Henderson (Liverpool)

Presenze: 11

Minuti: 799

Gol: 0

Assist: 2

ATTACCANTI

Sadio Mané (Liverpool)

Presenze: 13

Minuti: 1152

Gol: 4

Assist: 3

Lionel Messi (Barcelona)

Presenze: 10

Minuti: 837

Gol: 12

Assist: 3

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Presenze: 9

Minuti: 749

Gol: 6

Assist: 2

Statistiche escluse le qualificazioni

