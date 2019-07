Vota il tuo Gol della Stagione di UEFA.com

Sono stati resi noti i dieci candidati in corsa per il Gol della Stagione – adesso tocca a te votare il tuo preferito e decidere chi vince.

Come è stata scelta la lista finale

Sono stati considerati solo i gol segnati in partite UEFA per club o nazionale nel 2018/19. Le reti segnate nelle competizioni già concluse sono state scelte dagli osservatori tecnici della UEFA - tra cui ex allenatori e giocatori - mentre il gruppo di esperti UEFA ha stilato gli ultimi dieci in lizza per il premio finale.

Tutti i nominati

Danilo (PORTOGALLO 1-1 Serbia)

Qualificazioni Europee, seconda giornata, 25/03/19

David Faupala (APOLLON 2-0 Lazio)

UEFA Europa Leaguefase a gironi, 29/11/18

Lionel Messi (BARCELLONA 3-0 Liverpool)

UEFA Champions League, semifinale, 01/05/19

Enzo Millot (FRANCIA 6-1 Repubblica Ceca)

Campionati Europei UEFA Under 17, quarti di finale, 12/05/19

Nani (Qarabağ 1-6 SPORTING CP)

UEFA Europa League, fase a gironi, 29/11/18

Pedro Rodríguez (CHELSEA 4-3 Slavia Praha)

UEFA Europa League, quarti di finale, 18/04/19

Ivan Rakitić (Tottenham 2-4 BARCELLONA)

UEFA Champions League, fase a gironi, 03/10/18

Cristiano Ronaldo (JUVENTUS 1-2 Manchester United)

UEFA Champions League, fase a gironi, 07/11/18

Ismaïla Sarr (RENNES 2-1 Jablonec)

UEFA Europa League, fase a gironi, 20/09/18

Kateřina Svitková (SLAVIA PRAHA 1-1 Bayern)

UEFA Women's Champions League, quarti di finale, 20/03/19

L'albo d'Oro del Gol della Stagione di UEFA.com

2018: Cristiano Ronaldo vs Juventus, 03/04/2018

2017: Mario Mandžukić vs Real Madrid, 03/06/2017

2016: Lionel Messi vs Roma, 24/11/2015

2015: Lionel Messi vs Bayern, 06/05/2015

