Da poco annunciato come nuovo tecnico dell'Inter, Antonio Conte è tra gli allenatori più vincenti della storia della Serie A. Ma c'è chi ha fatto meglio di lui come numero di Scudetti vinti.

In cima a questa speciale classifica troviamo infatti Giovanni Trapattoni, unico capace di vincere 7 Scudetti. Il "Trap" precede un altro ex Juventus, Massimiliano Allegri, a quota 6. Sul gradino più basso del podio ecco Fabio Capello e Marcello Lippi.

Per quanto riguarda la media punti, è proprio Conte a regnare, grazie ai 251 punti messi insieme in 112 partite. Subito dietro, una leggenda dell'Inter come José Mourinho, che precede Allegri, al terzo posto.

Gli allenatori più vincenti in Serie A*

Trapattoni festeggia la Coppa UEFA con la Juventus ©Getty Images

7 Scudetti

Giovanni Trapattoni

Juventus: 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1985/86

Inter: 1988/89

6 Scudetti

Massimiliano Allegri

AC Milan: 2010/11

Juventus: 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19

Capello festeggia la Champions League vinta con il Milan nel 1994 ©Getty Images

5 Scudetti

Fabio Capello

AC Milan: 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1995/96

Roma: 2000/01

Marcello Lippi

Juventus: 1994/95, 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2002/03

4 Scudetti

Carlo Carcano

Juventus: 1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34

Hermann Felsner

Bologna 1924/25, 1928/29, 1938/39, 1940/41

Mourinho ai tempi dell'Inter ©Getty Images

3 Scudetti

Antonio Conte

Juventus: 2011/12, 2012/13, 2013/14

William Garbutt

Genoa 1914/15, 1922/23, 1923/24

Helenio Herrera

Inter: 1962/63, 1964/65, 1965/66

Roberto Mancini

Inter: 2005/06, 2006/07, 2007/08

Árpád Weisz

Inter: 1929/30

Bologna: 1935/36, 1936/37

Ancelotti alla guida del Milan ©Getty Images

L'ultimo allenatore a vincere lo Scudetto: Allegri ©AFP/Getty Images

2 Scudetti

Guido Ara

Pro Vercelli: 1920/21, 1921/22

Fulvio Bernardini

Fiorentina: 1955/56

Bologna: 1963/64

Tony Cargnelli

Torino: 1927/28,

Inter: 1939/40

Renato Cesarini

Juventus: 1959/60, 1960/61

Luigi Ferrero

Torino: 1945/46, 1946/47

Alfredo Foni

Inter: 1952/53, 1953/54

Nils Liedholm

Milan: 1978/79

Roma: 1982/83

José Mourinho

Inter: 2008/09, 2009/10

Nereo Rocco

Milan: 1961/62, 1967/68

Giuseppe Viani

Milan: 1956/57, 1958/59

Čestmír Vycpálek

Juventus: 1971/72, 1972/73

Top 10 Media Punti in Serie A**

Sarri ai tempi del Napoli ©Getty Images

1) Antonio Conte - 2,24 (112 partite, 251 punti)

2) José Mourinho - 2,18 (76, 166)

3) Massimiliano Allegri - 2,04 (394, 803)

4) Leonardo - 2,02 (61, 123)

5) Rudi Garcia - 1,99 (95, 189)

6) Maurizio Sarri - 1,98 (152, 301)

6) Carlo Carcano - 1,98 (212, 419)

8) Fabio Capello - 1,97 (455, 896)

8) Carlo Ancelotti - 1,97 (471, 927)

10) Carlo Parola - 1,93 (162, 312)

* almeno 2 Scudetti vinti

** minimo 50 panchine, dal 1929/30