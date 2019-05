Guarda il torneo Utimate Champions di Madrid

Quattro squadre di grandi campioni del calcio europeo si sfideranno a Madrid nel secondo torneo Ultimate Champions, che si disputerà venerdì a Plaza Mayor con accesso gratuito.

Già prima del 2018, le partite dell'Ultimate Champions erano l'evento più atteso prima della finale di UEFA Champions League, ma dalla passata stagione sempre più grandi nomi sono stati coinvolti, tanto che da due squadre si è passati a quattro. Il torneo si giocherà al Champions Festival di Plaza Mayor dalle 17:00 alle 19:00 locali, venerdì 31 maggio – alla vigilia della finale di UEFA Champions League.

I 48 giocatori verranno suddivisi in squadre identificate per colori: rossi, blu, gialli e grigi. La maggior parte di loro hanno sollevato la Coppa dei Campioni in passato, tra cui gli ex beniamini del Real, Roberto Carlos, Luís Figo, Steve McManaman e Fernando Morientes.

Tra i presenti, giocatori come Diego Milito, Esteban Cambiasso e Dejan Stanković hanno festeggiato la vittoria nella capitale spagnola, ma non mancheranno ex leggende del Liverpool come Robbie Fowler, Ian Rush e Jerzy Dudek. Tra i giocatori che prenderanno parte al torneo ci sono anche le calciatrici Célia Šašić and Laura Georges, nonché la coppia di freestyler composta da Jeremy Lynch e Billy Wingrove.

Le squadre giocheranno partite di calcio a sei da 15 minuti ciascuna con cambi volanti nel campo della Fan Zone. I vincitori delle due semifinali si affronteranno nella finale dell'Ultimate Champions dopo lo spareggio per il terzo posto.

Le squadre del torneo Ultimate Champions

Squadra dei Rossi - Ultimate Champions

Jerzy Dudek

Míchel Salgado

Roberto Carlos

Gaizka Mendieta

Mark van Bommel

Paulo Futre

Luis García

Jeremy Lynch (Freestyler)

Clarence Seedorf

Patrik Berger

José Bosingwa

Diego Milito

Squadra dei Blu - Ultimate Champions

Vítor Baía

Cafu

Laura Georges

Carles Puyol

Luís Figo

Steve McManaman

Robert Pirès

Patrick Kluivert

Davor Šuker

Billy Wingrove (Freestyler)

Florent Maldouda

Christian Karambeu

Squadra dei Gialli - Ultimate Champions

David James

Dejan Stanković

Giovanni van Bronckhorst

Ian Rush

Alessandro del Piero

Karl-Heinz Reidle

Célia Šašić

Nuno Gomes

Maniche

Estaban Cambiasso

Deco

Marco Materazzi



Squadra dei Grigi - Ultimate Champions

Júlio César

Steffen Freund

Ricardo Carvalho

Youri Djorkaeff

Claude Makélélé

Henrik Larsson

Vladimír Šmicer

Predrag Mijatović

Robbie Fowler

Fernando Morientes

David Trezeguet

Gianluca Zambrotta