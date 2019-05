A che ora si gioca la finale di Champions League nella tua nazione?

Sabato 1° giugno gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sull'Estadio Metropolitano di Madrid quando Tottenham e Liverpool si affronteranno nella finale di UEFA Champions League.

La partita inizierà alle 21:00 locali - un'ora prima in Inghilterra - ma ci saranno tifosi di tutto il mondo che resteranno svegli fino a tardi o punteranno la sveglia la mattina presto per non perdersi lo spettacolo della più importante partita della stagione calcistica per club. A che ora inizierà la partita nel posto in cui ti trovi?