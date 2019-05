Tutto in 90 minuti: in quattro per la volata Champions

Manca una sola partita alla fine del campionato di Serie A e se la questione Scudetto è chiusa ormai da un pezzo, la volata per la qualificazione alla prossima UEFA Champions League è più aperta che mai.

A 90 minuti dal termine della stagione, infatti, sono soltanto due le squadre già certe di partecipare alla prossima edizione del torneo: la Juventus campione d'Italia e il Napoli, matematicamente secondo. Alle loro spalle, invece, è piena bagarre.

Sono ben quattro le contendenti per gli ultimi due posti disponibili: l'Atalanta, l'Inter, il Milan e la Roma. Se il campionato finisse oggi, le porte della UEFA Champions League si spalancherebbero per le due formazioni nerazzurre, ma gli ultimi 90 minuti della stagione potrebbero sovvertire le gerarchie. Analizziamo dunque la situazione di classifica di ciascuna delle contendenti e gli scenari possibili in vista della conclusione di questa entusiasmante volata.

LA CLASSIFICA a 90 MINUTI DAL TERMINE

Atalanta 66 (terza in classifica)

Inter 66 (quarta in classifica)

Milan 65 (quinta in classifica)

Roma 63 (sesta in classifica

ATALANTA (66)

Avversaria all'ultima giornata: Sassuolo in casa

Accede alla UEFA Champions League se:

• Vince contro il Sassuolo (indipendentemente dai risultati delle avversarie)

• Pareggia contro il Sassuolo e una tra Inter e Milan non vince

• Perde contro il Sassuolo e perde anche l'Inter

• Perde contro il Sassuolo e Roma e Milan non vincono

INTER (66)

Avversaria all'ultima giornata: Empoli in casa

Accede alla UEFA Champions League se:

• Vince contro l'Empoli (indipendentemente dai risultati delle avversarie)

• Pareggia contro l'Empoli e il Milan pareggia

• Perde contro l'Empoli e il Milan pareggia (classifica avulsa Inter 8, Milan 4, Roma 3)

• Perde contro l'Empoli, il Milan perde e la Roma vince con un punteggio tale da non superare la differenza reti complessiva dell'Inter (DR Inter 23, DR Roma 17)

MILAN (65)

Avversaria all'ultima giornata: SPAL in trasferta

Accede alla UEFA Champions League se:

• Vince contro la SPAL e una tra Atalanta e Inter non vince

• Pareggia contro la SPAL, l'Atalanta e l'Inter perdono e la Roma vince (classifica avulsa Inter 9, Milan 8, Atalanta 7, Roma 5)

• Pareggia contro la SPAL, l'Atalanta perde e l'Inter pareggia o vince

ROMA (63)

Avversaria all'ultima giornata: Parma in casa

Accede alla UEFA Champions League se:

• Vince contro il Parma con un punteggio tale da superare la differenza reti complessiva dell'Inter (DR Inter 23, DR Roma 17), l'Inter perde, l'Atalanta vince o pareggia e il Milan perde

• Vince contro il Parma, Atalanta, Inter e Milan perdono (classifica avulsa Atalanta 6, Roma 4, Inter 3)