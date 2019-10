I re degli assist nella storia della Champions League

Cristiano Ronaldo è il re degli assist della storia della UEFA Champions League. Oltre a comandare la classifica marcatori di tutti i tempi con 128 gol segnati, il fuoriclasse portoghese è anche il calciatore che ha fornito più assist in assoluto dal 1992/93, anno dell'introduzione del format attuale.

E proprio come nella classifica capocannonieri, anche in questo caso il primo inseguitore di Ronaldo è Lionel Messi, secondo con 33 assist. In terza posizione troviamo il gallese Ryan Giggs, fermo a quota 31, mentre completano la top 5 due leggende del centrocampo del Barcellona Xavi Hernández e Andrés Iniesta, con 30 e 29 assist a testa.

Più assist in UEFA Champions League - La top 10

1. Cristiano Ronaldo, 39 assist

2. Lionel Messi, 33

3. Ryan Giggs, 31

4. Xavi Hernández, 30

5. Andrés Iniesta, 29

6. Ángel Di María, 27

7. Cesc Fàbregas, 26

7. Zlatan Ibrahimović, 26

7. Karim Benzema, 26

10. Franck Ribéry, 25



