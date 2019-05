Chi ha raggiunto più finali?

Il Liverpool si appresta a disputare la sua nona finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League grazie all'emozionante successo contro il Barcellona di martedì e aggancia la Juventus al quarto posto nella classifica dei club con più finali disputate.

Traguardo storico, invece, per il Tottenham di Mauricio Pochettino che raggiunge per la prima volta la finale di questa competizione grazie a una straordinaria rimonta per 3-2 contro l'Ajax nella semifinale di ritorno di mercoledì. Per quanto riguarda le italiane, il Milan conserva il secondo posto con undici finali giocate (e sette vinte), quarta posizione per i Bianconeri e nona per l'Inter - al pari del Manchester United.

Classifica dei club che hanno giocato più finali (1956-2019)

1. Real Madrid, 16

2. Milan, 11

3 Bayern Monaco, 10

4. Juventus, 9

. Liverpool, 9

6. Barcellona 8

7. Benfica 7

8. Ajax 6

9. Manchester United, 5

. Inter, 5

11. Atlético Madrid, 3

12. Porto, 2

. Borussia Dortmund, 2

. Valencia, 2

. Chelsea, 2

. Stade de Reims, 2

. Steaua Bucarest, 2

. Celtic, 2

. Olympique Marsiglia, 2

. Amburgo, 2

. Nottingham Forest, 2

22. Bayer Leverkusen, 1

. Monaco, 1

. Arsenal, 1

. Fiorentina, 1

. Francoforte, 1

. Partizan, 1

. Feyenoord, 1

. Panathinaïkos, 1

. Saint-Étienne, 1

. Leeds, 1

. Borussia Mönchengladbach, 1

. Bruges, 1

. Malmö, 1

. Aston Villa, 1

. Roma, 1

. PSV Eindhoven 1

. Stella Rossa, 1

. Tottenham Hotspur, 1

. Sampdoria, 1

Squadre che hanno vinto più finali (1956-2018)

1. Real Madrid, 13 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018)

2. Milan, 7 (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007)

3. Bayern Monaco, 5 (1974, 1975, 1976, 2001, 2013)

. Barcellona, 5 (1992, 2006, 2009, 2011, 2015)

. Liverpool, 5 (1977, 1978, 1981, 1984, 2005)

6. Ajax, 4 (1971, 1972, 1973, 1995)

7. Manchester United, 3 (1968, 1999, 2008)

. Inter, 3 (1964, 1965, 2010)

9. Juventus, 2 (1985, 1996)

. Benfica, 2 (1961, 1962)

. Nottingham Forest, 2 (1979, 1980)

. Porto, 2 (1987, 2004)

13. Celtic, 1 (1967)

. Amburgo, 1 (1983)

. Steaua Bucarest, 1 (1986)

. Olympique Marsiglia, 1 (1993)

. Borussia Dortmund, 1 (1997)

. Chelsea, 1 (2012)

. Feyenoord, 1 (1970)

. Aston Villa, 1 (1982)

. PSV Eindhoven 1 (1988)

. Stella Rossa 1 (1991)